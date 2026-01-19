Сериал "Майор Гром: Игра против правил" стал доступен для онлайн-просмотра

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сериал "Майор Гром: Игра против правил" стал доступен для просмотра онлайн на платформе "Кинопоиск". На старте зрителям представлены первые две серии проекта, последующие эпизоды будут выходить ежедневно, всего сериал насчитывает шесть серий, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

"Кинопоиск" представляет фрагмент из сериала "Майор Гром: Игра против правил. Первые две серии проекта "Плюс Студии" и Bubble Studios уже доступны на платформе, далее на этой неделе эпизоды будут выходить по одному ежедневно, всего в проекте шесть серий. Премьера сериала состоялась 14 декабря в Москве на фестивале поп-культуры Comic Con Игромир", - говорится в сообщении.

В центре сюжета психиатр Вениамин Рубинштейн, который анализирует события прошлого и пытается ответить на вопрос, как майор Игорь Гром в короткие сроки стал самым ненавистным человеком в городе. Роль Рубинштейна исполнил Константин Хабенский.

По словам пресс-службы, в сериале подробно раскрываются биографии ключевых героев и антагонистов франшизы, включая Игоря Грома, его напарника Диму Дубина, журналистку Юлию Пчелкину, а также Сергея Разумовского и Олега Волкова. Зрители впервые увидят судьбоносную встречу двух главных противников Майора Грома - миллиардера и создателя социальной сети Vmeste Сергея Разумовского и наемника Олега Волкова.

Режиссером проекта выступил Соберсаша (Александр Пьяных), продюсерам выступил Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук. К своим ролям в проекте вернулись Тихон Жизневский, Константин Хабенский, Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев и другие актеры. Производством сериала занимаются Плюс Студия и Bubble Studios.