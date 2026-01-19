В Москве открылась выставка о христианской вере в Африке

В экспозиции представлены произведения живописи, скульптуры, текстиля, фотографии и аудиовизуального искусства

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Выставка современного африканского искусства "Истовая/Неистовая", посвященная христианской вере как части повседневной культуры континента, открылась в Москве в Институте востоковедения РАН, передает корреспондент ТАСС.

"Эти картины - про то, как мы познаем Бога в мире. Сначала мы не видим его, потом начинаем замечать какие-то части, а после - больше не можем его "развидеть", - сказала основатель галереи "Я-A" Янина Дубейковская на открытии экспозиции.

Экспозиция, организованная галереей "Я-А", предлагает взглянуть на христианскую жизнь в Африке через два ключевых аспекта. В основе экспозиции - контраст двух состояний. "Истовость" раскрывает веру как этическую основу ежедневной жизни, присутствующую в труде, заботе и общих ритуалах. "Неистовость" обращается к ее экстатическому, телесному воплощению в красочных богослужениях, танце и музыке, где христианство сплетается с локальными традициями.

"Восток, Азия, Африка - это отдельное пространство смыслов, и нам, конечно, интересно, как идея веры и идея восприятия сакральных смыслов преломляется через африканскую культуру. Каждый народ по-своему видит великую идею Бога и по-своему его осмысливает", - отметил директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.

"Я поздравляю всех православных с Крещением. Неслучайно именно сегодня мы открываем нашу совместную выставку, потому что мы открываем для себя христианство Африки", - добавила председатель Генерального совета Ассамблеи народов мира Светлана Смирнова.

Композитор и музыкант Игорь Соколов подчеркнул объединяющую роль искусства. "При всем разнообразии культур, мы все говорим об одном и том же. Мы практически одинаково любим, мы практически одинаково мечтаем, мы все хотим, чтобы наши родители не болели, чтобы дети были счастливы. Искусство - это одна из частей той культурной дипломатии, которая объединяет политиков, бизнесменов, потому что чем больше мы начинаем знать и чувствовать друг друга, тем больше мы развиваем коммуникации между народами и тем долгосрочнее эти коммуникации становятся", - отметил он.

О проекте

Проект реализован галереей "Я-А" в партнерстве с Институтом востоковедения РАН и Ассамблеей народов мира.

В экспозиции представлены произведения в медиумах живописи, скульптуры, текстиля, фотографии и аудиовизуального искусства. Среди участников - Калама Мсау, Муленга Мубанга, группа Kalingalingaart, Боет Ньярири и другие.

Выставка проходит во второй раз: первая успешная презентация состоялась в декабре прошлого года в Государственном музее городской скульптуры Санкт-Петербурга и вызвала большой интерес у публики и арт-сообщества.