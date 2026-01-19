В Москве прошла премьера фильма "Здесь был Юра" с Хабенским

Фильм был удостоен гран-при фестиваля актуального российского кино "Маяк"

Редакция сайта ТАСС

© Элина Шторц/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьера дебютного фильма Сергея Малкина "Здесь был Юра" с Константином Хабенским прошла в кинотеатре "Художественный", передает корреспондент ТАСС.

"Изначально, когда Сергей (режиссер - прим. ТАСС) пришел с предложением о съемках, он хотел снимать зимой, а снимали в итоге весной. И, хочу сказать, во-первых, я с удовольствием буду смотреть это кино второй раз, с большим удовольствием. И я завидую всем, кто увидит картину в первый раз. Это очень нестыдный, светлый фильм", - сказал Хабенский представляя зрителям картину.

Ранее фильм был удостоен гран-при фестиваля актуального российского кино "Маяк", также Хабенский получил приз за лучшую мужскую роль. Картина рассказывает историю малоизвестных музыкантов Олега и Сереги, которые живут в коммунальной квартире и репетируют перед выступлением на небольшом фестивале. Накануне концерта их планы нарушает внезапное появление дяди Олега - пятидесятилетнего Юры, который из-за ментальных особенностей нуждается в постоянной опеке. Производством картины занимались кинокомпания Bosfor Pictures совместно с кинопрокатной компанией "Вольга".