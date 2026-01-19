В театре "Новая опера" стартовал Крещенский фестиваль

Мероприятие открылось постановкой оперы "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Крещенский фестиваль начал работу 19 января в Московском театре "Новая опера", передает корреспондент ТАСС. Он продлится до 4 февраля.

Фестиваль проводится с 2005 года. В течение всех этих лет дата его старта остается неизменной - 19 января: в этот день родился основатель "Новой оперы" дирижер Евгений Колобов. Сегодня ему могло бы исполниться 80 лет - вся программа фестиваля будет связана с творчеством мастера.

Важным для дирижера именем было имя Николая Римского-Корсакова. Так, открылся фестиваль премьерой его оперы "Царская невеста". "Эта опера занимала в жизни Евгения Колобова совершенно особое место. Его единственная дочь родилась в тот момент, когда он дирижировал "Царской невестой", и девочку, конечно же, назвали Марфой - в честь главной героини, что навсегда сделало оперу очень личным и дорогим для него произведением", - отмечают в пресс-службе театра.

Режиссером спектакля выступает художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев. Постановку также покажут 20 и 21 января. "За "Царской невестой" тянется шлейф многочисленных интерпретаций. Моя задача состоит в том, чтобы снять наслоения, штампы и постараться прийти к первоисточнику, услышать эту оперу в ее чистом, первозданном, прозрачном, внятном смысле. Мы со сценографом Зиновием Марголиным изначально пошли по пути ограничения пространства. Эту большую русскую оперу мы представляем в очень камерном варианте, почти с кинематографичным существованием, с акцентом на крупном плане - на человеке, на персонаже", - поделился режиссер.

Музыкальный руководитель постановки и дирижер - народный артист РФ Дмитрий Лисс, в составе постановочной группы также - художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Александр Сиваев, хореографы Албертс Альбертс и Александра Конникова, хормейстер Юлия Сенюкова.

"Музыкальный контекст опере создаст концерт "Неизвестный Римский-Корсаков", который пройдет 1 февраля. Мы знаем композитора прежде всего как оперного автора, а в этой программе прозвучат инструментальные опусы, в том числе сочинения для духовых инструментов. Солисты - молодые успешные музыканты: Елизавета Гамарис (кларнет), Максим Старшинов (тромбон), Федор Освер (гобой), Елена Таросян (скрипка), Сергей Давыдченко (фортепиано). Дирижер - Олег Худяков", - добавляют в пресс-службе.

Другие мероприятия в программе

Еще один раздел в программе фестиваля будет связан с именем композитора Сергея Рахманинова. Так, 25 января состоится камерный концерт, который пройдет в "перевернутом формате": когда и артисты, и зрители находятся на сцене. Прозвучит Элегическое трио № 2 "Памяти великого художника" в исполнении Федора Безносикова (скрипка), Арсения Безносикова (виолончель), Алексея Мельникова (фортепиано). Кроме того, 25 января пройдет Фортепианный квинтет Н. К. Метнера в переложении для камерного оркестра. Дирижер - Андрей Лебедев.

"Фестиваль продолжится 30 января мировой премьерой - спектаклем "Двое", жанр которого определен как "любовная история с пением и музыкой". Постановка заслуженной артистки РФ Аллы Сигаловой. Музыку к спектаклю пишет современный композитор, профессор кафедры специальной композиции и импровизации Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Настасья Хрущева. В постановке также использована музыка Настасьи Хрущевой, специально созданная для спектакля "Что делать" (БДТ им. Г. А. Товстоногова). В основе спектакля - "Поэма конца" Марины Цветаевой", - добавляют в пресс-службе.

Один вечер программы организаторы фестиваля посвятят музыке зарубежных композиторов. Он пройдет 23 января. Так, зрители смогут посетить концерт "Шуберт. Моцарт. Брамс" академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. За пультом - главный дирижер Санкт-Петербургской филармонии, народный артист России Николай Алексеев.

"4 февраля, на закрытии фестиваля, состоится концертное исполнение оперы "Первая любовь" современного композитора Андрея Головина по повести Ивана Тургенева на либретто Алексея Максимова. Она была написана специально для "Новой оперы" по заказу Евгения Колобова и посвящена маэстро. Также в программе концерта - поэма "Колокола" Рахманинова. Она прозвучит в исполнении хора и оркестра театра, солисты: Ирина Морева (сопрано), Алексей Неклюдов (тенор), Василий Ладюк (баритон). Дирижер - Федор Безносиков", - заключили в "Новой опере".