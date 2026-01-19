В Петербурге театр имени Федора Шаляпина открывает новый концертный зал

Он будет расположен на Английской набережной

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Новый музыкальный адрес - Концертный зал на Английской набережной - торжественно открывается сегодня в историческом центре Санкт-Петербурга. Это будет вторая сцена Музыкального театра имени Федора Шаляпина, сообщили в пресс-службе театра.

"Старт официальной церемонии открытия зала будет дан световым шоу на фасаде здания. Продолжится праздничное событие торжественным перерезанием ленты и концертной программой при участии лучших творческих сил театра. В театрализованном концерте прозвучат произведения выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Кульминацией праздничного вечера станет исполнение "Гимна Великому городу" Рейнгольда Глиэра", - говорится в сообщении.

В концертно-театральном действии примут участие симфонический оркестр "Северная Симфония" под руководством художественного руководителя театра Фабио Мастранджело, хор и солисты труппы, заслуженный артист России органист Даниэль Зарецкий, актер театра и кино Владимир Кошевой.

Здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа было передано в 2016 году в оперативное управление Государственному музыкальному театру имени Федора Шаляпина, чей репертуар включает оперные спектакли, мюзиклы, симфонические и камерные программы. Театр провел здесь масштабные ремонтные и реставрационные работы.

Особая достопримечательность зала - церковный орган, изготовленный в 1877 фирмой Brindley & Foster в городе Шеффилде. Во второй половине XIX века эта фирма создала органный механизм, который по звучанию и конструкции превосходил все существовавшие тогда в Европе инструменты.

Как обещают руководители театра, новое концертное пространство будет открыто для музыкальных коллективов города и страны.