Бутман отправится в большое турне по Латинской Америке

Народный артист РФ и Московский джазовый оркестр выступят в Бразилии, Никарагуа и на Кубе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Народный артист РФ Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр в январе и февраля 2026 года отправятся в большое турне по Латинской Америке. В рамках гастролей коллектив выступит в Бразилии и впервые в истории - в Никарагуа и на Кубе, сообщил ТАСС джазмен.

"Для нас большая честь и ответственность представлять российскую культуру и джазовую школу на таких значимых площадках в разных частях света, - сказал Бутман. - В конце января мы откроем тур двумя концертами на Гаванском джазовом фестивале Jazz Plaza на Кубе, а затем выступим на сцене Национального театра в Манагуа (Никарагуа) и вернемся в Бразилию, где нас так тепло принимали в 2024 году. Для каждого выступления мы подготовим специальную программу, которая будет включать элементы культуры страны, в которую мы приезжаем. Наш феноменальный пианист и вокалист Олег Аккуратов и солистка оркестра - Фантине - способны петь на нескольких языках, что позволяет нам создавать по-настоящему интернациональный и живой диалог с публикой", - отметил народный артист РФ.

Как отметили ТАСС в пресс-службе артиста, это турне продолжает активную работу оркестра по укреплению культурных мостов и демонстрации высочайшего уровня российского музыкального искусства за рубежом. Гастроли оркестра по Латинской Америке стартуют на Кубе: 30 и 31 января оркестр впервые выступит в Гаване в Fabrica de Arte Cubano и в Национальном театре Кубы (Sala Avellaneda). Историческим событием станет первый визит коллектива в Никарагуа, где концерт пройдет 2 февраля в Национальном театре Рубена Дарио в Манагуа.

Завершится тур в Бразилии - стране, которую Бутман отмечает особо: после триумфальных выступлений в 2024 году оркестр даст два концерта 5 февраля в клубе Blue Note Sao Paulo и 6 февраля впервые выступит во Флорианополисе в Teatro Ademir Rosa.

Гастроли проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК "Росконцерт".