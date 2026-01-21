Музей музыки откроет 16 выставок в 2026 году

К 9 Мая музей готовит выставку о женщинах-артистках военной эстрады, которые выступали на фронтах и в тылу

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки представил планы на 2026 год, передает корреспондент ТАСС. Одной из ключевых музейных целей на 2026 год является открытие 16 выставок и выставочных проектов.

"Одной из ключевых задач на 2026 год для нас является реализация масштабной выставочной программы. В планах - 16 выставок, из которых 14 передвижных проектов, две цифровые экспозиции. Как показывает практика, фактически мы всегда делаем больше, чем планируем", - рассказал журналистам генеральный директор музея Михаил Брызгалов.

О выставках

В 2026 году музей продолжит экспериментировать с форматами. Среди запланированных проектов - выставки, посвященные влиянию музыки на здоровье и эмоциональное состояние человека, а также экспозиция "Охотники за звуком", рассказывающая об истории звукозаписи - от первых устройств до современных технологий.

К 9 Мая музей готовит выставку о женщинах-артистках военной эстрады, которые выступали на фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Отдельное внимание будет уделено Государственной коллекции музыкальных инструментов, насчитывающей 286 экспонатов, - в рамках постоянной экспозиции музей регулярно меняет инструменты и рассказывает истории их бытования.

Кроме того, в планах - продолжение цикла выставок, связанных с Домом-музеем Сергея Прокофьева, а также проекты, посвященные музыкальной истории России и юбилеям выдающихся композиторов. "Мы стараемся говорить с посетителем напрямую и показывать, что музыка - это не только искусство, но и источник внутренней гармонии. Музей музыки - это место, где можно услышать, почувствовать и понять музыку по-новому", - подчеркнул Брызгалов.