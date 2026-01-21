На сайте Дома музыки анонсировали концерт Дранги и Пелагеи вместо Долиной

Причина отмены концерта артистки до сих пор остается неизвестной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Данные о концерте 6 марта российских артистов Петра Дранги и Пелагеи в Московском международном доме музыки (ММДМ) появились на официальном сайте ММДМ, убедился корреспондент ТАСС. Ранее на эту дату было запланировано выступление народной артистки РФ Ларисы Долиной.

Концерт Долиной с юбилейной программой "Юбилей на бис" должен был пройти 6 марта в Доме музыки. В конце декабря 2025 года на выступление было продано меньше половины билетов. В начале января информация о концерте пропала с сайта ММДМ, но осталась в афише на сайте Долиной. 21 января данные о концерте пропали и оттуда. Вместо этого на сайте ММДМ был размещен анонс концерта Петра Дранги и Пелагеи на ту же дату.

На концерт Дранги и Пелагеи в настоящее время реализовано около 70% билетов, подсчитал корреспондент ТАСС. Стоимость билетов начинается от 3,5 тыс. рублей. Продолжительность концерта составляет полтора часа, антракт не предусмотрен.

Организаторами выступления Дранги и Пелагеи выступает ООО "Москоу шоу". Оно же является организатором концерта Долиной в ММДМ. Причина отмены концерта артистки до сих пор остается неизвестной, в беседе с ТАСС от комментариев по этой ситуации отказались все три стороны: "Москоу шоу", ММДМ и директор Долиной Сергей Пудовкин.