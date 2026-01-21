В Театре на Малой Ордынке состоится премьера спектакля по роману Водолазкина

Показ постановки "Лавр" запланирован на 22 января 2026 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля по роману Евгения Водолазкина "Лавр" пройдет 22 января 2026 года на сцене Театра на Малой Ордынке. Режиссером-постановщиком и автором инсценировки выступает Эдуард Бояков, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня духовное послание "Лавра" приобретает особую внятность: еще больше испытаний, еще больше драматизма и боли выпало на долю современного человека. Еще острее звучит тема искупления роковых ошибок, преодоления фатума, поиска выхода. И тем больше человеку нужен единственно верный ответ, закодированный в "Лавре": только работа с собственной совестью составляет истинный смысл жизни", - отметил он.

Герой Водолазкина Арсений, он же Лавр, - целитель, посвятивший свою жизнь искуплению греха. Пережив трагическую потерю родителей, дедушки (Христофора) и возлюбленной (Устины), он отправляется по селам и городам, исцеляя страждущих. Зритель не может определить точный исторический период событий, а язык повествования перескакивает со старославянского на современный. "Лавр" - это житие, написанное современными художественными средствами. Вместе с тем это предельно простая история жизни праведника. Современный человек не может уйти от мира и его проблем, но напомнить ему еще об одном возможном направлении движения - это, на мой взгляд, полезно", - поясняет сам автор произведения. Роман вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге по версии газеты The Guardian и стал лауреатом премии "Большая книга".

Говоря о спектакле, в театре обращают внимание на то, что темы любви и покаяния представлены через призму современного человека, который борется за свою духовную победу в условиях глобальных и личных кризисов. "Оригинальные характерные танцы, разноцветные костюмы, сочетающие историзм с откровенной театральностью, многоуровневая сценография, изобретательная видеопроекция - все это становится яркой формой, в которой подан философский, мудрый, проникающий в душу текст Евгения Водолазкина", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, со сцены звучит живая музыка в исполнении Варвары Котовой, Сергея Калачева и Иллариона Брусса. В ней синтезированы фолк, этно, рок и электроника. Роль Лавра и Рассказчика исполняют Валерий Николаев и Дмитрий Певцов, Леонид Якубович играет старца Никандра, а Христофора представляет Валентин Клементьев.