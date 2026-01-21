В ИСИ прошла премьера спектакля "Ревизор" по пьесе Гоголя

В ней приняли участие студенты мастерской Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьера спектакля "Ревизор" по одноименной пьесе Н. В. Гоголя в постановке заведующего кафедрой театрального искусства, народного артиста России Дмитрия Певцова прошла в Институте современного искусства, передает корреспондент ТАСС.

"Когда моя супруга предложила мне поставить, наконец, спектакль, у меня была одна тема, которая меня сильно волнует, - это чиновники. Это каста людей, которые со времен фараонов не изменились. И в прошлом, в позапрошлом веке, и 5 тыс. лет назад одни и те же проблемы встречают людей, которые идут с чем-либо к ним. Рассказать немного об этом и найти какую-то тему, которой в прежних постановки не касались, это было интересно. Мне кажется, мы ее нашли", - рассказал Певцов ТАСС.

В постановке приняли участие студенты мастерской актрисы Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова (2022-2026) "Певчие дрозды".