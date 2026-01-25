Умер экс-гитарист группы "Любэ" Юрий Рыманов

Ему было 69 лет

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Певец, композитор, гитарист Юрий Рыманов, выступавший в последние годы в ансамбле "Лейся, песня" и ранее игравший в группе "Любэ", умер на 70-м году жизни. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" ВИА "Лейся, песня".

"Ушел наш Юра... Юрий Рыманов. <...> Юра всегда был тем самым музыкантом, до которого хотелось дотянуться... Спасибо тебе за то, что был с нами", - говорится в публикации.

В сообщении музыканта назвали великолепным гитаристом и отметили его "незаурядный голосовой дар". В ансамбле добавили, что Рыманов "привнес в коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества".

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в городе Кстово (нынешняя Нижегородская область). В 1977 году он выступал вместе с Владимиром Высоцким в составе ВИА "Шестеро молодых". В 1998-2008 годах Рыманов был гитаристом группы "Любэ". В последние годы музыкант выступал в ансамбле "Лейся, песня".