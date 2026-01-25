Писательница Сальва Бакр получила первую Литературную премию БРИКС

Автор представляет Египет

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Египетская писательница Сальва Бакр получила первую в истории Литературную премию стран БРИКС. Победительнице вручили награду на церемонии, которая проходила в рамках 57‑й Каирской международной книжной ярмарки, сообщили в пресс-службе премии.

В шорт-лист премии вошло 10 финалистов. Международное профессиональное жюри голосованием определило лауреатов, первым из которых стала Сальва Бакр, представляющая Египет и арабоязычную литературу. Она является одним из ведущих современных арабоязычных писателей - автором семи романов, семи сборников рассказов и пьесы. За победу в премии Бакр получила денежный приз в размере 1 млн рублей (около 600 тыс. египетских фунтов).

Награду победительнице вручил исполнительный директор Литературной премии БРИКС, директор Евразийского фонда гуманитарных ценностей Александр Островерх-Кванчиани. Он отметил, что премия "помогает выявлять новые литературные имена, достойные внимания", и обеспечивает перевод, издание и популяризацию произведений на языках стран БРИКС.

"Мы открываем авторов, которые заслуживают мировой аудитории, и одновременно выстраиваем для них реальный маршрут продвижения - внутри пространства БРИКС и в государствах, готовых разделять наши ценности", - подчеркнул Островерх-Кванчиани.

На церемонии награждения также выступил член комитета Госдумы по международным делам, глава секретариата премии Дмитрий Кузнецов. Он указал, что сегодня за международной наградой уже стоят конкретные издательские решения.

"Скоро издательский проект Захара Прилепина "КПД" в холдинге АСТ должен издать на русском языке победительницу этого года Сальву Бакр. Мы должны вернуть друг другу богатство наших культур, а сверхзадачей премии остается поиск общих ценностей глобального большинства для укрепления и развития нашего сотрудничества", - констатировал парламентарий.

Литературная премия БРИКС была учреждена в 2024 году в ходе форума "Традиционные ценности". ТАСС - генеральный информационный партнер премии.