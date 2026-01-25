В театре Российской армии прошел спектакль "Данькина каска" о бойцах СВО

Постановка "Данькина каска" по пьесе Егора Черлака рассказывает историю молодого солдата Дани Гимнастеркина и сочетает драматическое повествование с музыкальными номерами

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Шокумов/ ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Показ спектакля "Данькина каска", посвященного бойцам специальной военной операции, прошел в Центральном академическом театре Российской армии, передает корреспондент ТАСС.

"Зона боевых действий вытаскивает все самое сильное, что есть в человеке - ярче проявляются и положительные, и отрицательные качества. В этом спектакле мы видим жизнь в ее самом подлинном проявлении. Я много раз бывала в горячих точках, и каждый раз, выходя на сцену, словно возвращаюсь туда - здесь (на сцене - прим. ТАСС) все именно так, как есть на самом деле", - сказала заслуженная артистка РФ Юта после спектакля, где она исполнила одну из главных ролей.

Постановка "Данькина каска" по пьесе Егора Черлака рассказывает историю молодого солдата Дани Гимнастеркина и сочетает драматическое повествование с музыкальными номерами. Режиссерский дебют представили Диана Борина и художник Майя Федосеева, музыку к спектаклю написал исполнитель главной роли Тимур Еремеев. В спектакле также приняла участие заслуженная артистка России Юта, сыгравшая саму себя - певицу, приезжающую с концертом к бойцам.

Певица Юта в беседе с ТАСС отметила, что после окончания СВО намерена продолжать выступать и поддерживать военнослужащих. "Я буду делать это с огромным удовольствием, потому что у меня уже есть большой опыт общения с военнослужащими. Этот опыт необходимо использовать - я не могу оставить эту стезю, потому что это мое служение, и я получаю от этого колоссальное удовлетворение", - подчеркнула она.

Среди зрителей присутствовал ветеран СВО Станислав Харченко, ранее встречавшийся с артисткой во время ее выступлений в госпитале. "Я хорошо помню момент, когда после первого приезда на этот спектакль Станислав попросился прийти еще раз и написал мне сообщение: "Нам нужны билеты, нас будет пятеро - безногих". В этой фразе заключена вся боль, глубина и красота подвига Станислава", - сказала Юта.