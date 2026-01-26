Восстановление театров вернет Донбассу и Новороссии привычную культурную среду

По словам члена комитета СФ по науке, образованию и культуре Игоря Мурога, возрождение символов городской и сельской архитектуры укрепит общественное единство

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Восстановление театров, галерей и домов культуры (ДК), разрушенных из-за действий ВСУ, вернет жителям Донбасса и Новороссии привычную культурную среду, а возрождение символов городской и сельской архитектуры укрепит общественное единство, заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

26 января состоялось заседание комитета, на котором рассмотрели законопроект о продлении срока работы по сохранению культурного наследия на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 1 января 2028 года.

"Главное внимание должно быть сосредоточено на ключевых для регионов объектах - театрах, домах культуры, художественных галереях, библиотеках и музеях. Именно такие пространства способны вернуть людям привычную культурную среду и стать основой для воспитания у молодежи чувства общероссийской идентичности. Восстановление символов городской и сельской архитектуры будет способствовать укреплению общественного единства и формированию новой культурной карты регионов в составе России", - считает Мурог.

Как пояснил сенатор, сейчас оперативная обстановка не позволяет завершить всю необходимую работу по сохранению объектов культурного наследия в Донбассе и Новороссии в ранее установленные сроки. "Продление сроков работ по сохранению культурного наследия в новых регионах России до 2028 года - шаг, позволяющий действовать без спешки и с учетом реальных условий. Важно не просто законсервировать здания, а провести подробные исследования, определить степень разрушений, зафиксировать подлинные элементы архитектуры. Это даст возможность реставраторам точно воссоздать то, что действительно имеет историческую и культурную ценность, будь то старинные усадьбы, памятники воинской славы или духовные центры, пострадавшие за последние годы", - отметил собеседник агентства.

Также, по словам сенатора, на заседании было одобрено продление до конца 2026 года особого порядка регистрации интеллектуальной собственности для граждан и организаций в Донбассе и Новороссии. "Это важный шаг для их полной интеграции в правовое поле России", - сообщил Мурог, добавив, что в числе других инициатив, поддержанных комитетом, - уточнение полномочий федеральных органов власти и меры по защите авторских прав при распространении аудиовизуальных произведений.