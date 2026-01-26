В Театре на Страстном прошел концерт-капустник "Рождение московского театра"

Инициатива проведения концерта принадлежит театру "МОСТ"

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Масштабный концерт-капустник "Рождение московского театра", приуроченный к 270-летию со дня основания первого московского публичного театра, состоялся 26 января в Театре на Страстном, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие прошло в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей РФ.

Инициатива проведения концерта принадлежит театру "МОСТ", ставшему наследником Студенческого театра МГУ - первого московского публичного театра. "26 января 1756 года в стенах Московского университета студенческая труппа под руководством поэта, писателя и драматурга Михаила Хераскова представила первый публичный спектакль "Новоприезжие". Эта дата считается днем возникновения театральной жизни Москвы, заложившей систему театрального образования РФ", - посняют в пресс-службе театра.

В юбилейном вечере приняли участие народные артисты России Авангард Леонтьев и Елена Санаева, профессор и заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института имени Бориса Щукина Павел Любимцев, директор Музея МХАТ, заслуженный артист России Павел Ващилин, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и другие театральные деятели.

"Чем больше праздников, тем лучше: ведь появляется больше поводов людям творческих профессий встретиться, потому что всем мы часто бываем заняты, разбросаны. Вот сейчас я вижу мастеров Щукинского училища, с которыми я общался еще студентом. А с педагогами редко сталкиваешься. Так что, безусловно, профессиональные праздники - это обмен опытом и положительные эмоции", - поделился с журналистами перед началом вечера Ващилин.

Программа "Рождения московского театра" посвящена истории развития отечественного театра в период с XVIII по XXI века. Режиссер концерта-капустника - Георгий Долмазян. Автор концепции и художественный руководитель проекта - сооснователь и руководитель театра "МОСТ" Ирина Большакова. Среди участников концерта - студенты, педагоги и выпускники Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, Театрального института им. Бориса Щукина, Школы-студии МХАТ и актеры Театра "МОСТ".

"Мы храним и продолжаем традиции студийного театра, появившегося в России 270 лет назад. Театральные студии - это особенный формат, возникший в истории нашей страны и нашей культуры. Только в рамках студий, по мнению великих реформаторов театра Станиславского, Вахтангова и других, возникала настоящая искра, атмосфера вдохновения и творчества. В рамках такого формата и сегодня рождается настоящее живое искусство", - отметила Большакова.