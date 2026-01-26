В Москве прошла премьера фильма "Золотой дубль" о футбольном тренере Симоняне

В кинокартине снялись Егор Бероев, Софья Донианц, Ксения Алферова, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Давид Акопян, Константин Юшкевич, Анатолий Котенев, Евгений Бакалов, Бабкен Чобанян, Арман Навасардян и другие актеры

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьера спортивной драмы "Золотой дубль" режиссера Мгера Мкртчяна прошла в киноконцертном комплексе "Синема Парк Мосфильм", передает корреспондент ТАСС.

"Это, безусловно, большая ответственность - стоять на сцене, когда за твоей спиной офицеры советского спорта. В этом есть сильное ощущение нематериального, эти люди играли за честь страны и защищали ее, не ради материальной выгоды. Я поздравляю вас с премьерой и благодарю за то, что вы есть", - сказал со сцены актер и режиссер Егор Бероев.

Фильм посвящен одному из этапов тренерской карьеры Никиты Симоняна. Именно под руководством спартаковца футбольный клуб "Арарат" смог добиться высшего результата в истории советского футбола, став чемпионом CCCP и обладателем Кубка СССР.

Егор Бероев отметил, что история в фильме не просто интересна, а по-настоящему важна именно сейчас, когда страна обращается к своим базовым человеческим ценностям и культурному коду. "Мы двигаемся вперед вместе с этими ценностями. Не случайно мы так часто снимаем фильмы о советских героях - героях спорта, науки, космоса: у них правильные, наши, нематериальные ценности. Главное для русского человека не деньги, а чистота отношений, достоинство и честь - именно это по-настоящему важно", - сказал актер, отвечая на вопрос ТАСС.

В фильме снялись Егор Бероев, Софья Донианц, Ксения Алферова, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Давид Акопян, Константин Юшкевич, Анатолий Котенев, Евгений Бакалов, Бабкен Чобанян, Арман Навасардян и другие актеры. Производством картины занимались AP Cinema, онлайн-кинотеатр START при поддержке Министерства культуры РФ.