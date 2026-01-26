Беглов доложил Путину о восстановлении Музыкального вокзала в Павловске

На вопрос президента РФ о возможных сроках завершения проекта губернатор ответил, что сообщит об этом отдельно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Изыскательские работы на территории Павловского музея-заповедника, где планируется восстановить знаменитый Музыкальный вокзал, в настоящее время продолжаются. О ходе реализации этого знакового проекта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину.

"Сейчас ведем подготовку к 250-летию Павловска, [музея-заповедника]. Там большие работы проделываются. И, конечно, Музыкальный вокзал в парке. <…> Работаем, делаем, изыскательские работы идут. Надо отдать [должное], что [глава РЖД Олег] Белозеров работает активно в этом направлении", - сказал Беглов на встрече с главой государства.

На вопрос Путина о возможных сроках завершения проекта Беглов ответил, что доложит об этом отдельно. "Непросто. Там же охранная зона", - отметил губернатор, добавив, что "идет работа".

Соглашения о сотрудничестве в области реализации проекта восстановления здания Музыкального вокзала в Павловске ранее подписали ОАО "РЖД", Минкультуры России и ГМЗ "Павловск". В октябре 2025 года Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга принципиально одобрил концепцию восстановления здания.

Музыкальный вокзал в Павловске был построен по проекту Андрея Штакеншнейдера и открылся для публики в 1838 году. Выполняя также функцию концертного зала, вокзал вскоре стал важнейшим культурным центром и России, и Европы. Здесь выступали Сергей Прокофьев, Федор Шаляпин, балерина Анна Павлова. Гостями Музыкального вокзала были Михаил Глинка, Федор Достоевский, Василий Жуковский и многие другие. Вокзал был разрушен в период Великой Отечественной войны.

Передача "Ленфильма" городу

Беглов на встрече также поблагодарил президента за решение о передаче киностудии "Ленфильм" в ведение Петербурга. "Сейчас мы ждем распоряжения правительства, чтобы нам уже передали его основные все фонды, и, как нам поручали, сделать там [центр] патриотического, исторического кино", - сказал глава города.

Президент России 2 декабря подписал указ о передаче 100% акций киностудии "Ленфильм" из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга. В документе отмечалось, что это делается в целях развития кинопроизводства в Российской Федерации. Согласно указу, правительству РФ в шестимесячный срок необходимо обеспечить передачу "Ленфильма" в собственность Петербурга.

Беглов и министр культуры Ольга Любимова ранее обсуждали возможность развития "Ленфильма" в качестве всероссийского центра создания патриотического и исторического кино. При этом отмечалось, что "Ленфильм" будет оставаться производственной базой для съемок фильмов других кинокомпаний.