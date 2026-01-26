В Театре наций выпустили спектакль о Вознесенском

Роль Вознесенского в премьерной постановке исполняет Павел Артемьев

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьера постановки Романа Шаляпина "Вознесенский. Цветет миндаль" состоялась на Малой сцене Государственного театра наций, передает корреспондент ТАСС. Спектакль стал частью цикла "Наше все…".

"Проект "Наше все" посвящен важным для нас людям: тут и Александр Пушкин, и Максим Горький, и Анна Ахматова. Вот теперь - Андрей Вознесенский. Это история любви, необузданного таланта, смелости. История о том, как большой человек и большой поэт остался верен себе до самого конца. А вдохновила постановочную команду на создание спектакля муза поэта - Зоя Богуславская (писатели прожили в браке более 40 лет - прим. ТАСС). Роман Шаляпин решил сделать все в музыкальном формате. Роли исполняют как наши молодые артисты, так и ядро Театра наций", - рассказал журналистам худрук театра народный артист РФ Евгений Миронов.

Вместе с режиссером, который в соавторстве с Ольгой Рыжковой написал инсценировку для "Вознесенского…", над созданием постановки работали сценограф и художник по костюмам Мария Рогожина, художник по свету Никита Федун, художник по видео Илья Старилов и композитор Олег Васенин. В спектакле играют Павел Артемьев, Наталья Ноздрина, Игорь Кузнецов, Варвара Прокуденкова, Мария Биорк, Баястан Колдошалы, Максим Плетнёв, Сергей Муравьёв, Роман Шкетик, Сергей Шамов, Олег Трусов.

Режиссер о постановке

"Как родился спектакль? В 2023 году в России отмечали 90-летие со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (годы жизни - 1933-2010 - прим. ТАСС). И Центр Вознесенского предложил нам сделать концерт. Мы его сделали: собственно говоря, это были номера, перемежавшиеся с монологами. Когда Евгений Миронов увидел запись этого концерта, сказал, что нужно превращать его в спектакль. Так что в каком-то смысле этой истории уже три года", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС режиссер.

Прокомментировал Шаляпин и выбор литературной основы для своего спектакля. "Прежде всего, это книга "На виртуальном ветру": в ней Андрей Андреевич рассказывает про свою жизнь, про людей, с которыми он встречался, которые на него повлияли. Здесь же мемуары Зои Богуславской "Халатная жизнь". Ну и, конечно, стихотворения разных лет. Мы старались брать менее расхожее, но более душевное", - поясняет режиссер.

Жанр постановки, ее формат Шаляпин определяет как спектакль-презентацию. "Я понял, что хочу сделать музыкальный спектакль-презентацию пространства Вознесенского, в которое можно поместить все то, что однажды повлияло на его жизнь. Поначалу сцена являет собой пустое пространство - чистый чертежный лист. Вознесенский вообще-то был архитектором по образованию, и мышление у него пространственное. От этого я и отталкивался. Каждое отдельное пространство - отдельная история из его жизни, причем повествование ведется нелинейное. Для меня было важным показать яркие моменты из биографии поэта", - констатировал он.

Роль Вознесенского в премьерной постановке Театра наций исполняет Павел Артемьев. "Мы приняли решение не снимать (не копировать - прим. ТАСС) Андрея Андреевича: я не играю начисто Вознесенского, не снимаю его повадки. Слава богу, сегодня есть записи, можно посмотреть, как он читал стихи, как он вел свою жизнь, есть очень много интервью. Конечно, все это я смотрел, изучал - как и любой артист. Но через образ Андрея Вознесенского мы хотели передать образ художника вообще, поэта. И вот так я решил пройти этот путь вместе с ним", - заключил актер.

Премьера "Вознесенский. Цветет миндаль" прошла с аншлагом. Все билеты на ближайшие показы спектакля, как отмечается на сайте Театра наций, раскуплены.