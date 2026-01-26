В Москве представили старейший итальянский трактат из собрания Пушкинского музея

Посетители смогут его увидеть с 27 января по 31 мая

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представил итоги пятилетнего исследовательского проекта "Московский Витрувий", посвященный старейшей итальянской книге в собрании музея - экземпляру "Десяти книг об архитектуре" Марка Витрувия Поллиона, передает корреспондент ТАСС. Оригинал трактата (Венеция, 1511) с записями и рисунками Даниэле Барбаро можно будет увидеть всем посетителям музея с 27 января по 31 мая 2026 года.

Основным достижением исследовательского проекта, который проходил в период с 2020 по 2024 год, стало выявление автора записей и рисунков на полях книги, что подтвердило статус экспоната как уникального памятника эпохи Возрождения. Эксперты выяснили, что эти записи принадлежат выдающемуся ученому XVI века - венецианскому гуманисту Даниэле Барбаро. Он занимал должность посла Венецианской республики на Британских островах и был избран патриархом Аквилеи. Записи на полях московского экземпляра использовались Барбаро как черновик при подготовке комментированного издания "Десяти книг об архитектуре" Витрувия, которое считается одним из важнейших трудов по архитектуре эпохи Возрождения.

"Записи на полях московского Витрувия для их автора - венецианского гуманиста Даниэле Барбаро - служили способом критического освоения античного текста и черновиком при подготовке его собственного комментированного издания "Десяти книг об архитектуре". Для нас же, современных исследователей Ренессанса, они сегодня являются совершенно новым источником по истории и теории архитектуры и новым, ранее никогда не публиковавшимся, выдающимся памятником гуманистической мысли", - отметила заведующая научной библиотекой ГМИИ им. А. С. Пушкина, кандидат искусствоведения, инициатор и руководитель проекта Екатерина Игошина.

Итоги пятилетней работы

По словам старшего преподавателя кафедры истории Средних веков исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, палеографа проекта "Московский Витрувий" Ильи Аникьева, за пять лет ученые смогли уточнить историю книги, расшифровать и перевести на русский язык все записи, проанализировать рисунки, провести ряд исследований пигментов и материалов. "Поскольку сочинение Витрувия - сочинение энциклопедическое, там говорится отнюдь не только про архитектуру, но и про очень многие сферы, с ней связанные: музыку, астрономию, математику. Чтобы понять комментарии Даниэле Барбаро, нам понадобилось залезать в самые различные сферы знания, притом делать это так и в той степени, в которой это делали люди эпохи Барбаро, то есть гуманисты второй половины XVI века. И не чтение букв, а эта работа по восстановлению хода мысли Даниэле Барбаро, хода мысли гуманиста, была самой сложной задачей, которая перед нами стояла", - дополнил он.

Среди участников проекта заместитель заведующего Научной библиотекой Анна Маркова и ведущий научный сотрудник отдела нумизматики, кандидат исторических наук Юлия Краснобаева. Среди приглашенных экспертов также художник-реставратор высшей категории отдела реставрации произведений прикладного искусства ГосНИИР Надежда Масленникова.

Как результат исследований в музее представили изданную в 2025 году двухтомную иллюстрированную монографию "Московский Витрувий. "Десять книг об архитектуре" с рукописными комментариями Даниэле Барбаро. Из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина".