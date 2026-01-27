Variety: фильм Бекмамбетова опередил "Аватар 3" в прокате

"Казнить нельзя помиловать" собрал $11.2 млн за первые выходные

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Научно-фантастический триллер российского режиссера Тимура Бекмамбетова "Казнить нельзя помиловать" собрал $11.2 млн за выходные, обогнав фильм "Аватар 3". Об этом сообщил журнал Variety.

"Научно-фантастический триллер "Казнить нельзя помиловать" собрал $11,2 млн в свой североамериканский дебют, чего оказалось достаточно, чтобы положить конец пятинедельному господству гиганта Джеймса Кэмерона "Аватар: Огонь и пепел", - пишет издание.

По сюжету картины детектив в исполнении голливудской звезды Криса Пратта предстает перед судом по обвинению в убийстве жены. Его судьбу определит судья, использующая передовой искусственный интеллект.

"Аватар 3" весь январь занимал первое место в американских чартах и опустился на второе, собрав за последние выходные $7 млн, говорится в материале.