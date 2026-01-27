В Калининграде учебный филиал РГИСИ заработает как репертуарный театр

Там можно будет увидеть, в частности, спектакли, аудиовизуальные наработки всех курсов, эксперименты и композиции

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. Филиал Российского государственного института сценического искусства (РГИСИ) в Калининграде после завершения молодежной программы "Большой дебют" Национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра", заработает как обычный репертуарный театр. Об этом сообщила на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград" директор филиала Российского государственного института сценического искусства (РГИСИ) - Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства в Калининграде Юлия Алейникова.

"Уже после "Большого дебюта", после этого дебютного старта на нашей домашней площадке, учебный театр в скором будущем заработает как обычный репертуарный театр, где вы сможете смотреть не только спектакли, аудиовизуальные наработки всех курсов, эксперименты, композиции, но и любые другие зрительские опыты станут доступны", - сказал Алейникова.

По ее словам, филиалу РГИСИ в Калининграде предстоит набрать актерско-режиссерский курс музыкального театра. "Филиалу Российского государственного института сценического искусства (РГИСИ) в Калининграде рано или поздно предстоит набрать курс актерско-режиссерский музыкального театра и сопроводить это художественно постановочной частью. <…> Сейчас в филиале РГИСИ набрано девять мастерских различного направления",- сказала Алейникова.

Она отметила, что для филиала, куда приедут участники "Большого дебюта", эксперты, педагоги мастер- классов, пройдет для него первое такое событие всероссийского масштаба. "Это будут около 200 творческих участников, в возрасте от 18 и до бесконечности лет, это студенты, мастера- педагоги, собранные не только в части музыкального театра. Они проживут у нас четыре рабочих дня. Это будет не только осмотр спектаклей", - отметила Олейникова.

О фестивале

10-13 февраля в Калининграде будет представлена молодежная программа "Большой дебют" в рамках Национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ и Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Молодежная программа "Большой дебют" проводится совместно с РГИСИ и пройдет на базе филиала - в Балтийской высшей школе музыкального и театрального искусства. "Большой дебют" станет финальным мероприятием национальной премии и фестиваля "Музыкальное сердце театра", который проводится в СЗФО осенью 2025 и зимой 2026 года. ТАСС - официальный информационный партнер форума.