Фильм "Битва за битвой" получил больше всего номинаций на премию BAFTA

В общей сложности лента удостоилась 14 номинаций

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Фильм "Битва за битвой" (One Battle After Another, 2025) американского режиссера Пола Томаса Андерсона стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA), в 2026 году. Претенденты на награду в различных категориях были оглашены актерами Дэвидом Джонссоном и Эйми Лу Вуд во время трансляции на YouTube-канале BAFTA.

В общей сложности лента "Битва за битвой" удостоилась 14 номинаций, в том числе в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер" (Леонардо ДиКаприо), "Лучшая актриса" (Чейз Инфинити), "Лучший актер второго плана" (Бенисио Дель Торо и Шон Пенн) и "Лучшая актриса второго плана" (Тияна Тейлор).

На втором месте по числу номинаций (13) оказался фильм "Грешники" (Sinners, 2025) Райана Куглера. Картины "Гамнет" (Hamnet, 2025) Хлои Чжао и "Марти Великолепный" (Marty Supreme, 2025) Эли Буша получили по 11 номинаций. Все перечисленные выше четыре ленты поборются за победу в категории "Лучший фильм" с работой "Сентиментальная ценность" (Affeksjonsverdi, 2025) Йоакима Триера.

В номинации "Лучший британский фильм" представлены картины "Гамнет", "28 лет спустя" (28 Years Later, 2025), "Баллада об острове Уоллис" (The Ballad of Wallis Island, 2025), "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" (Bridget Jones: Mad About the Boy, 2025), "Умри, моя любовь" (Die My Love, 2025), "Я" значит ястреб" (H is for Hawk, 2025), "Я ругаюсь" (I Swear, 2025), "Мистер Бертон" (Mr Burton, 2024), "Седло" (Pillion, 2025) и "Стив" (Steve, 2025).

В категории "Лучший иностранный фильм" конкуренция развернется между фильмами "Сентиментальная ценность", "Простая случайность" (Yek tasadef sadeh, 2025) иранского режиссера Джафара Панахи, "Секретный агент" (O Agente Secreto, 2025) бразильца Клебера Мендонсы Филью, "Сират" (Sirat, 2025) испанца Оливера Лакса и "Голос Хинд Раджаб" (Sawt Hind Rajab, 2025) туниски Каутеры Бен Ханья.

Церемония награждения пройдет в лондонском концертном зале Royal Festival Hall 22 февраля.

О премии BAFTA

Британская академия кино, позднее объединившаяся с Гильдией телережиссеров и продюсеров, была основана в 1947 году, а в 1949 году впервые отметила наградами лучшие, по мнению жюри, кинофильмы. С 1955 года награды стали присуждать и за лучшие телевизионные программы.

BAFTA традиционно объявляет имена лауреатов своей кинопремии между церемониями присуждения двух главных американских наград мира киноискусства: "Золотого глобуса" и "Оскара".