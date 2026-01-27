В музее Фаберже в Петербурге представят работы художников Ростовской области

Выставка состоится летом 2026 года

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Произведения художников из Ростовской области представят на выставке в музее Фаберже в Санкт-Петербурге летом 2026 года. Об этом сообщил куратор выставки "Открытый мир. Современное искусство Ростовской области" Владимир Назанский на пресс-конференции в пресс-центре регионального информационного центра "ТАСС-Юг".

"Уже есть предварительная договоренность об участии работ Маковского из Новочеркасска в большой выставке, которая готовится в этом году и планируется открыться 2 июня в музее Фаберже", - сказал Назанский.

Он уточнил, что в Музее Фаберже уже проходит экспозиция "Открытый мир. Современное искусство Ростовской области", объединила около 180 работ художников региона. Экспозицию можно будет наблюдать в Санкт-Петербурге до 12 апреля.

По словам начальника отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Министерства культуры Ростовской области Татьяны Фомичевой, более 17 выставок региона проходит вместе с федеральными музеями.