Статья

Умер нищим, но мог сочинять музыку прямо в голове. Мифы и легенды о Моцарте

27 января исполняется 270 лет со дня рождения великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Большая часть его произведений буквально вшита в наш культурный код. Вокруг личностей такого масштаба клубятся мифы и легенды, и неудивительно, что многие из них неправдивы

Редакция сайта ТАСС

Вольфганг Амадей Моцарт © Universal History Archive/ Getty Images

Моцарт написал свою первую композицию еще в четыре года

Принято считать, что Моцарт начал сочинять музыку в четыре года, и это часто приводится в пример как доказательство его необыкновенного гения. Более того, документальные свидетельства практически подтверждают это суждение. Самый ранний материал — тетрадь сестры Амадея Наннерль, где записаны первые партитуры вундеркинда. "Композиции Вольфганга в первые три месяца после его пятого года жизни" — так помечены ранние произведения. То есть мы действительно можем судить, что Моцарт начал сочинять приблизительно в пять с половиной лет.

Легенда о том, что Вольфганг писал музыку с четырех, могла возникнуть из преувеличений его отца Леопольда. Отношения композитора с отцом вообще являются одной из самых спорных тем в его биографии. Леопольд был ему не только папой, но и учителем, наставником и агентом. Моцарт-старший занимался музыкой и до рождения сына, довольно хорошо играл на скрипке и быстро распознал талант своего сына — начал устраивать грандиозные европейские турне, чтобы показать чудо-ребенка аристократической элите.

Моцарт был способен писать музыку прямо в голове

Гений Моцарта быстро был распознан высшим обществом. Со временем даже появилась легенда о том, что Амадей способен сочинять целые произведения в голове. Скорее всего, это действительно было так — сам Моцарт описывал этот процесс в своей переписке. Он говорил, что слышит композицию в уме, "как если бы она была уже написана", с каждой инструментальной линией, ясной и полностью проработанной, — все мелодии, гармонии, ритмы.

Свидетельства очевидцев также это подтверждают. Друзья и коллеги Моцарта отмечали, как быстро он мог записать то, что воображал. Например, существует суждение, что увертюра к "Женитьбе Фигаро" была написана всего за два дня, потому что Моцарт сочинил ее у себя в голове за неделю до того. Но это, конечно, может быть осознанной игрой композитора на публику, что вовсе не умаляет гения Амадея — ходили и легенды о его импровизаторском мастерстве, в котором он был на голову выше современников.

Моцарта отравил Сальери

Такой талант способен вызвать не только восхищение, но и зависть. На связанную с этим тему как раз и возникла самая драматичная легенда о Моцарте — как коллега по цеху Антонио Сальери отравил великого композитора. Говоря без попыток сохранить интригу, она целиком исторически несостоятельна. Приложил руку к тиражированию этого слуха даже великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, написав "маленькую трагедию" (короткую пьесу для чтения) "Моцарт и Сальери" (1831), а в XX веке — режиссер Милош Форман, который снял оскароносный фильм про композитора "Амадей" (1984).

Слухи об убийстве Моцарта потом изводили Сальери до конца жизни, а в последние годы он даже оказался в клинике для душевнобольных. Считается, что там он якобы признался в убийстве. При этом, как выяснилось, доказательств этому попросту не существует. Гипотезу об отравлении не подтверждают и медицинские анализы Моцарта. Научные исследования показывают, что смерть композитора была вызвана острым инфекционным заболеванием.

Сальери, может, и не был таким талантливым, как Моцарт, но и бездарностью не был тоже. Антонио за свою жизнь написал более 40 опер, многие из них были чрезвычайно успешны и тоже считаются классикой.

Моцарт умер нищим

При этом также существует популярное мнение, что и сам Моцарт был бедным, недооцененным композитором, который умер в нищете и похоронен в безымянной могиле. Это абсолютно неверно. На пике своей карьеры, в 1784–1787 годах, Моцарт зарабатывал астрономические суммы по меркам XVIII века — примерно 10 тыс. флоринов в год, что делало его очень богатым по меркам Вены. Для понимания контекста — для комфортной и элегантной жизни в это время было достаточно 500 монет. Моцарт зарабатывал на концертных выступлениях, композиторских комиссиях, уроках для детей из аристократических семей и публикациях произведений. К примеру, в 1784-м он дал 22 концерта всего за шесть недель, а после получения должности имперского камерного композитора в 1787 году стал получать стабильный оклад в 800 флоринов в год.

Финансовые трудности Моцарта могли возникнуть не из-за низкого заработка, а из-за нестабильности доходов после 1787 года. В это время Амадей стал реже выступать, так как публика начала терять к нему интерес. Также много денег Моцарт тратил на жену Констанцу, которая постоянно тяжело болела, и ее здоровье требовало дорогостоящих визитов на курорты. Несмотря на то, что объем доходов был изменчив, композитор и его семья не желали снижать свой уровень жизни — они держали слуг и отправили сына в дорогую частную школу. Также, чтобы не потерять статус в аристократических кругах, композитору приходилось жить на широкую ногу.

А вот то, что Моцарт был похоронен в безымянной общей могиле, — это правда, но ни в коем случае не в полотняном мешке и не с бедняками, как это было в фильме "Амадей". Его похороны проходили по третьему разряду, что предусматривало погребение в гробу. В похоронах Моцарта не было ничего необычного для того времени — отдельная могила могла достаться только чрезвычайно богатым людям и представителям знати.

"Реквием" Моцарта — композиция, написанная для собственных похорон

Но самой загадочной легендой о Моцарте является история о написании знаменитого "Реквиема". Якобы он был написан им для собственных похорон. По рассказам вдовы Моцарта, ее мужа посетил странный незнакомец в черном одеянии, который принес анонимный заказ на "Реквием" и упомянул о смерти, что будто бы вызвало у композитора мистическое предчувствие.

Мрачная атмосфера легенды подпитывалась еще и тем, что Моцарт действительно был тяжело болен, но на самом деле "Реквием" был заказан летом 1791 года графом Францем фон Вальзеггом, австрийским аристократом и музыкантом-дилетантом, который имел репутацию человека, заказывающего произведения у профессиональных композиторов и затем выдающего их за свои собственные. У него умерла жена, и он хотел "создать" мемориальное произведение на первую годовщину ее смерти. Юрист графа отправил своего клерка, который и был якобы воспринят Моцартом как таинственный образ.

Истории придала драматизма после смерти мужа Констанца, и ее можно понять — это прозрачный финансовый мотив. "Реквием" закончен не был, и она это скрыла, чтобы не потерять авторские права на композицию и сохранить ее ценность в глазах публики. После смерти Моцарта Констанца инициировала благотворительный концерт, на котором был исполнен "Реквием", что разрушило планы графа Вальзегга выдать произведение за свое. Да, Констанца нарушила контракт, но хорошо заработала и превратила "Реквием" в памятник своему покойному мужу.

Даниил Хмелевской