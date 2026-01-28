На сцене во Владивостоке впервые прозвучит симфоджаз в исполнении Дениса Мацуева

Артист отметил, что особенность жанра - в уникальности каждого выступления, поскольку музыка рождается в виде импровизации прямо на сцене

Денис Мацуев © Сергей Бобылев/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Пианист-виртуоз народный артист РФ Денис Мацуев впервые исполнит симфоджаз во Владивостоке. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Мы привезли симфоджаз, который будет впервые звучать в нашем исполнении. Симфоджаз - жанр, который уходит, к сожалению, с большой сцены. Мы его постараемся, можно сказать, реанимировать", - сообщил Мацуев.

Артист отметил, что особенность этого жанра - в уникальности каждого выступления, поскольку музыка рождается в виде импровизации прямо на сцене в процессе совместного музицирования и энергообмена с залом.