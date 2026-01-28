Денис Мацуев добавит Южную Африку в гастрольный тур в 2026 году

В 2026 году у артиста запланировано больше 250 концертов

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Народный артист РФ пианист Денис Мацуев в 2026 году даст более 250 концертов, в том числе в Южной Африке. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"В этом году, как и в прошлом, у меня запланировано больше 250 концертов. География огромная <...>, помимо большого количества концертов в России, на мою гастрольную карту добавится еще и Южная Африка", - рассказал Мацуев.

Артист отметил, что в Йоханнесбурге в 1993 году выиграл свой первый международный конкурс.