Гендиректору МХАТ им.Горького присвоили звание заслуженного деятеля искусств

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

Редакция сайта ТАСС

Гендиректор МХАТ им. Горького Елена Булукова © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств РФ новому генеральному директору МХАТ имени М.Горького Елене Булуковой. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" Булуковой Елене Николаевне - генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения "Московский художественный академический театр имени М. Горького", - говорится в документе.

Кроме того, звание заслуженного деятеля искусств РФ было присвоено директору Московского театра "Мастерская Петра Фоменко" Андрею Воробьеву.

Булукова была назначена на должность генерального директора МХАТ имени М. Горького в октябре 2025 года: она сменила снятого с поста Владимира Кехмана.