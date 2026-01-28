Путин присвоил звание заслуженного художника РФ Александру Александрову

Он является председателем Ярославского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного художника России председателю Ярославского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" Александру Александрову.

Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный художник Российской Федерации" Александрову Александру Сергеевичу", - говорится в документе.