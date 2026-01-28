В Северной Осетии открыли музей терских казаков

Экспозиция представляет собой предметы быта, посуду, утварь, одежду и фотографии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Музей терских казаков открыли в станице Луковская в Северной Осетии. Экспозиция включает предметы быта, посуду, утварь, одежду, фотографии, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

"В Республике Северная Осетия - Алания открыли Музей терских казаков. Музейную экспозицию создали работники Дома культуры станицы Луковская при поддержке администрации местного самоуправления Луковского сельского поселения Моздокского муниципального района", - говорится в сообщении.

Экспозиция представляет собой предметы быта, посуду, утварь, одежду и фотографии. Помогали собирать предметы старины супруги Николай и Валентина Якубины, предоставив музею семейные ценности, сохранившиеся от предков.

"Здесь частица каждой семьи, каждой семьи казачьей. Тут смысл и назначение есть у каждой вещи, каждой детали. Это все то, чем жили казаки, представители сословия, наши предки. Мы просто не имеем права этого забыть", - приводятся в сообщении слова художественного руководителя Дома культуры станицы Луковская Надежды Сапроновой.