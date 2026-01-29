В фестивале имени Распутина в Иркутске примут участие 10 российских театров

Всего были рассмотрены 73 заявки из разных уголков страны и зарубежья

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Всероссийский театральный фестиваль имени писателя Валентина Распутина пройдет в Иркутске с 15 по 20 марта. Участие в нем примут десять театров из регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Третий всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина откроется 15 марта - в день рождения писателя, продлится до 20 марта. <…> В работе фестиваля примут участие десять профессиональных театров России из Москвы, Перми, Минусинска, Барнаула, Абакана, Нижнего Тагила, Черемхово, Иркутска. Афишу дополнят также три независимых авторских проекта из Вологды и Иркутска. Всего были рассмотрены 73 заявки из разных уголков страны и зарубежья. По результатам конкурсного отбора одобрены пятнадцать спектаклей", - сообщили в пресс-службе.

Серию показов откроет Московский художественный театр имени Максима Горького со спектаклем "Последний срок" по повести Валентина Распутина. На правах организатора фестиваля Иркутский академический драматический театр имени Н. П. Охлопкова представит три спектакля - "Деньги для Марии", "Живи и помни" по произведениям Валентина Распутина и "Звездопад" по повести Виктора Астафьева.

"В рамках фестиваля запланированы также поездки с фестивальными спектаклями в райцентр Усть-Уду - на малую родину Валентина Распутина, в поселок Кутулик - на малую родину драматурга Александра Вампилова, в город Зиму - родовое гнездо поэта Евгения Евтушенко", - пояснили в пресс-службе.

На фестивале пройдут встречи с писателями, презентации книг, читки современных произведений, лекции, творческие вечера. Организаторы фестиваля - Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова и автономная некоммерческая организация содействия развитию культуры и искусства "Катюша", фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Иркутской области.

Валентин Распутин (1937-2015) родился в поселке Усть-Уда Иркутской области, к числу его наиболее известных произведений относятся "Прощание с Матерой", "Уроки французского", "Последний срок", "Живи и помни".