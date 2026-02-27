Критик Заславский назвал Богомолова, Панкова и Поповски гениальными режиссерами

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Константин Богомолов, Владимир Панков и Иван Поповски являются наиболее талантливыми российскими современными режиссерами. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС, театральный критик Григорий Заславский.

"Гениальность - это сложная категория, мало мне понятная. Думаю, что одними из самых талантливых российских современных режиссеров можно назвать Константина Богомолова, Владимира Панкова и Ивана Поповски", - сказал собеседник агентства.

Комментируя свой выбор, Заславский отметил: важно, чтобы режиссер видел и мог воплощать на сцене то, что не всегда можно сказать словами. "Режиссер - это художник, который что-то понимает про жизнь, и с помощью актеров, света, звука, художественных образов, рождающихся у него в процессе репетиций, он доносит это до зрителя. Я назвал эти имена, потому что они помогают мне справляться с ужасами сегодняшней жизни. Эти три режиссера помогают мне жить. Театр в принципе должен открывать зрителю что-то такое, отчего захочется жить дальше", - констатировал он.