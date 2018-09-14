Петербургский институт кино и телевидения соберет выпускников в честь 100-летия вуза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения соберет в субботу своих друзей и выпускников разных десятилетий на праздничный вечер, посвященный 100-летию этого старейшего российского киновуза, в Большом концертном зале "Октябрьский".

"С нашего первого киновуза России началась история подготовки кадров для фотографии и для кинопроизводства, а впоследствии он стал лидером в подготовке кадров и для телевидения. В настоящее время институт имеет статус творческого вуза. Это значит, что более 70% наших студентов - это творцы. Мы стараемся привлекать к учебному процессу специалистов из кино и телевидения, чтобы минимизировать период адаптации наших выпускников в реальном кино- и телепроизводстве, и такая практика дает хорошие результаты", - сказал на пресс-конференции, посвященном юбилею, ректор института профессор Александр Евменов.

Он сообщил, что в этом году выходит в прокат созданный воспитанниками вуза первый полнометражный художественный фильм "Один день лета". С середины октября он будет демонстрироваться во многих кинотеатрах России и во всех странах СНГ. У этого начинания есть перспектива - еще одна выпускница института получила субсидию Министерства культуры РФ на съемки полнометражного художественного фильма под рабочим названием "Шум".

Вуз-юбиляр стал первой организацией, удостоенной за свои достижения в подготовке высококвалифицированных кадров национальной кинематографической премии "Ника", которая до этого присуждалась лишь индивидуально.

За все годы вуз подготовил около 100 тыс. специалистов для киноиндустрии и телевидения. В настоящее время здесь готовятся специалисты по 27 направлениям. На студии "Ленфильм" успешно входят в профессию выпускники заведующего кафедрой режиссуры, народного артиста России Константина Лопушанского, который брал уроки у классика отечественного кино Андрея Тарковского.

"Цель института - ближе быть к профессиям, ближе быть к реальному производству. Моя мастерская, например, занимается на "Ленфильме", это действующая студия, и, находясь внутри студии, ребята формируются совершенно иначе и быстро взрослеют в плане профессии. Как заведующий кафедрой, я вижу свою задачу в том, чтобы ребята легко входили в профессию и становились теми именами, которые определяют современное кино. И должен сказать, что это получается", - отметил Лопушанский.

Петербургская кафедра профессора Мережко

Вот уже 17 лет в институте проходит международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ", который за эти годы узнали в Санкт-Петербурге, в России и мире. Фильмы - победители фестиваля неоднократно выходили на всероссийскую и международную кинематографическую арену и становились победителями разнообразных смотров. Прошлогодний фестиваль проходил в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Ныне программа "ПитерКиТа" представлена в панораме событий международного кинофестиваля "Послание к человеку".

"Я невероятно рад, что в прошлом году меня пригласили быть председателем жюри "ПетерКиТа". Меня удивил не только уровень организации, но и качество фильмов. <...> И когда ректор Александр Дмитриевич Евменов вдруг мне предложил - а не хотите ли возглавить кафедру двухгодичную сценарного искусства? - я, поколебавшись, решил жить на два города - Москва - Петербург", - рассказал на пресс-конференции заведующий кафедрой, народный артист России Виктор Мережко.

По его мнению, в петербургском киновузе работают настоящие мастера, продолжающие традиции "Ленфильма" поры расцвета старейшей российской киностудии. "То, что есть такой прекрасный вуз, - это очень важно не только для города, но и для страны", - убежден Мережко.