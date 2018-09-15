Юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета впервые выступил в Шанхае

ШАНХАЙ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета дал первый с момента создания коллектива концерт в Шанхае. Выступление с успехом прошло в пятницу в концертном зале театра "Баоли".

В Шанхай коллектив приехал сразу из Сингапура, где он побывал в рамках своего продолжающегося азиатского турне. Шанхайская аудитория получила возможность услышать в виртуозном исполнении юных дарований довольно сложные классические произведения. Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС Юрий Башмет, азиатская премьера была в программе. Как и в Сингапуре оркестр исполнил специально написанную для него пьесу Кузьмы Бодрова "Путешествие по оркестрам", в которой были задействованы все инструменты.

Для выступления, по словам Башмета, была подобрана довольно сложная программа. Во втором отделении юные музыканты исполнили Пятую симфонию Шостаковича, в которой, как уточнил дирижер, много соло и смены ритмов. Говоря о самом коллективе, Юрий Башмет обратил внимание на то, что юные дарования собираются по всей стране и проходят серьезный отбор. В ходе последнего прослушивания из 650 претендентов, уточнил он, было отобрано 40 человек.

"У нас есть звезды. Я думаю, что в ближайшее время кое-кого из них мы услышим на конкурсе Чайковского. Это очень высокий уровень", - признался дирижер, добавив, что почти за семь лет существования данного проекта, генеральным спонсором которого выступает компания "Новатэк" в лице Леонида Михельсона, было три набора юных музыкантов.

Оркестр и национальная идея

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. В его состав входят 90 молодых музыкантов в возрасте от 9 до 22 лет из 40 городов России. Данный коллектив формируется на основе уникального по своим масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. Оркестр ежегодно дает концерты на крупных площадках как в России, так и за рубежом.

"Эти люди собираются не по протекции. На данный момент они лучшие в своем городе. Это для них очень серьезный конкурс, и каждого мы прослушиваем. Последнее прослушивание было перед этим составом", - рассказал в беседе с ТАСС Юрий Башмет.

Говоря о самом коллективе, дирижер поднял тему о поиске национальной идеи. "В чем наша национальная идея? Это огромная, серьезная часть национальной идеи, поскольку они сейчас определяются в жизни. Это уже их профессия. Они стараются, учатся и, собственно говоря, это те, кто будет прославлять нашу страну. Это наше будущее", - считает Юрий Башмет.

По мнению Юрия Башмета, музыка всегда сближала и будет сближать разные народы. "Это всегда сближало, но, как вы видите, появляются какие-то в истории события, время меняется, но я должен сказать, что классика всегда жила, сейчас живет и будет жить. О любви в музыке говорят примерно одинаково все народы или о какой-то агрессии, или о каком-то горе. Она изначально, музыка, любой страны объединяет все человечество. Это неотъемлемая часть всемирной культуры", - сказал он, подчеркнув, что Россия всегда занимала здесь лидирующие места.

В ходе нынешнего азиатского турне коллективу предстоят также выступления в Пекине и Сеуле.