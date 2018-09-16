Летний фестиваль "Музыкальное соцветие" завершился в Сочи

СОЧИ, 16 сентября. /ТАСС/. Концертом австрийского пианиста Клеменса Цайлингера завершился второй летний фестиваль "Музыкальное соцветие" в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи.

Исполнитель представил в собственной интерпретации произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, сообщила в воскресенье ТАСС специалист по работе с артистами фонда "Талант и успех" Екатерина Воронцова. Этот фонд выступил организатором фестиваля и стал учредителем образовательного центра "Сириус".

"Известный австрийский пианист, "музыкальный переводчик", неординарный исполнитель Клеменс Цайлингер завершил второй летний фестиваль "Музыкальное соцветие" в парке науки и искусства "Сириус". На концерте он установил тесный контакт со зрителями, открыв свой собственный способ интерпретации произведений Моцарта, Бетховена, Шуберта", - рассказала Воронцова.

Она обратила внимание, что в программу фестиваля, который проходил в течение полутора месяцев, вошли выступления известных коллективов и исполнителей классической музыки из России и Европы. "На сочинской сцене выступили французский флейтист, солист-концертмейстер Парижского оркестра и профессор Парижской консерватории Венсан Люка, струнный квартет из Лейпцига, "Копельман-квартет" из Великобритании, другие известные музыканты", - отметила Воронцова.

В парке "Сириус" ежегодно проводят от 6 до 10 различных фестивалей. "Музыкальное соцветие" - наиболее продолжительный и насыщенный из них. "Все концерты фестиваля имели большой успех у зрителей", - заключила специалист по работе с артистами.

В 2021 году в Сочи откроется концертный комплекс "Сириус" общей площадью 33 тыс. кв. м, где предусмотрен большой зал на 1,2 тыс. зрителей и камерный зал на 300 зрителей. В нем будут проходить концерты классической музыки и джаза, выступления артистов оперы и балета, постановки лучших театров России и мира, фестивали и художественные выставки. Новый концертный комплекс создается по самым высоким техническим стандартам.