Перспективы российской киноиндустрии обсудят на форуме "Кино Экспо" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Изменения в репертуаре российских кинотеатров, предпочтения зрителей, новые технологии в кино и перспективы отечественной киноиндустрии обсудят участники XX международного форума и выставки "Кино Экспо", которые во вторник открываются в Санкт-Петербурге. Как рассказали организаторы, событие входит в число самых масштабных мировых конвентов в сфере кинопроката.

"Международный форум и выставка "Кино Экспо" проводятся в Санкт-Петербурге с 1999 года. В настоящее время они входят в тройку самых масштабных мировых конвенций кинопроката и являются главными событиями для киноиндустрии России, стран СНГ и Балтии", - отметили устроители.

В рамках четырехдневной программы запланированы дискуссии о способах развития кинотеатров и инвестициях в киноотрасль, опыте кинопроизводства в регионах России и развитии международного партнерства в этой сфере. На отдельных сессиях эксперты обсудят позиции отечественного и голливудского кино в афишах кинотеатров страны, изменения в качественном составе зрительской аудитории, а также развитие онлайн-видеосервисов.

В число мероприятий "Кино Экспо" вошли презентации новых российских фильмов на разных этапах создания, деловые встречи и презентации технологических новинок. Одновременно с форумом пройдет Санкт-Петербургский международный контент- форум, в рамках которого будут представлены образцы телевизионного и аудиовизуального контента для разных платформ, таких как кинотеатры, телевидение, новые цифровые медиа и виртуальная реальность.

По данным организаторов, в форуме примут участие не менее 2 тыс. профессионалов киноиндустрии из разных стран. Среди них представители кинотеатральных сетей, медиа- холдингов и телеканалов, операторов цифровых медиа, производителей и распространителей контента для разных платформ, а также органов власти в области культуры и массовых коммуникаций.

XX форум и выставка "Кино Экспо" будут проходить в конгресс-центре комплекса "Экспофорум" в Санкт-Петербурге до 21 сентября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства культуры РФ и администрации Санкт-Петербурга.