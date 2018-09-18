Emmy 2018. "Игра престолов", строптивая лошадь и предложение выйти замуж в прямом эфире

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Американской телеакадемии, то есть Emmy; это важнейшая из телевизионных премий в США. "Игра престолов" победила в предпоследний или, может, уже последний раз Уже в следующем году фэнтези-сериал, который снимает телеканал HBO по мотивам книг Джорджа Мартина, закончится, а значит, проект-рекордсмен дособирает уже последние статуэтки на различных церемониях. "Игра престолов" предсказуемо забрала Emmy в главной категории, то есть признана уже в третий раз лучшим проектом среди драматических на американском телевидении, а еще принесла Питеру Динклейджу, исполнителю роли Тириона Ланнистера, статуэтку, для него — уже третью.

Питер Динклейдж © Kevin Winter/Getty Images

Кстати, в американской прессе нашлись недовольные этим решением: так, обозреватель USA Today пишет, что это "скучно, ожидаемо и не совсем заслуженно". В качестве верного кандидата в главной номинации он называет последний сезон сериала "Американцы". Тут нужно отметить, что "Игра престолов" выигрывала пресловутую Emmy вовсе не каждый год, а до этого — всего лишь два раза, по итогам сезонов 2014–2015 и 2015–2016 годов. В прошлом году лучшим был признан "Рассказ служанки". Победители были предсказуемые: "Удивительная миссис Мейзел", "Черное зеркало", "Американская история преступлений" Да, всех лауреатов можно было угадать без экспертных знаний в телеиндустрии, даже сами номинированные сериалы для этого смотреть было не обязательно. Главное открытие комедийного жанра, неожиданно мощный сериал "Удивительная миссис Мейзел" о домохозяйке, живущей в 1958 году в Нью-Йорке и открывающей в себе талант стендапера после того, как от нее уходит муж к секретарше, был признан лучшим среди комедийных и утащил две награды за актерские работы: женскую первого (Рэйчел Броснахэн, собственно, саму миссис Мейзел она и играет) и второго (Алекс Борштейн, исполняет роль менеджера Мейзел) плана.

Алекс Борштейн и Рэйчел Броснахэн © Rich Fury/Getty Images

Знаковый для Netflix проект, технократический фантастический альманах о жизни в мире слишком умных машин и алгоритмов, тоже не могли не отметить, особенно за его самую неожиданную серию (первую в четвертом сезоне) "USS Каллистер". Стиль, в котором она снята, очень напоминает знаменитый sci-fi-проект "Звездный путь". Этот эпизод признан лучшим из тех, что были сняты для мини-сериалов в сезоне 2017–2018. Мини-сериал "Американская история преступлений" тоже не забыли. Райан Мерфи, один из самых примечательных шоураннеров прямо сейчас, в прошлый раз получил награду за первый сезон, который был посвящен делу О’Джея Симпсона, а в этот — за экранизацию расследования убийства Джанни Версаче. Этот же проект выиграл комплектом еще и награду за лучшую актерскую работу в мини-сериале: наградили Даррена Криса, который изобразил в кадре серийного убийцу Эндрю Кьюненена. Клэр Фой, лучшая драматическая актриса на телевидении в 2018-м, защитила коллегу, оказавшегося в центре скандала о половом неравенстве

' YouTube/American Academy'

Клэр Фой в этом году на коне: она и в новом фильме Дэмьена Шазелла ("Человек на Луне"), и у Стивена Содерберга ("Не в себе"), и, возможно, на "Оскаре" о ней тоже не забудут. А вот первая серьезная ее награда за важнейший пока что в ее жизни проект "Корона", где она сыграла Елизавету II в молодости, — Emmy за лучшую женскую роль в драматическом сериале. На сцене она заявила, что не ожидала получить награду, и ко всеобщему удивлению, посвятила ее Мэтту Смиту, который с ней в сериале играл. Вообще с этим был связан целый большой скандал, когда выяснилось, что за съемки в "Короне" Смиту, то есть исполнителю роли принца, платили больше, чем королеве, то есть Клэр Фой. Понятно, что актер не знал, сколько кому платят, но ситуация все равно получилась некрасивая на фоне того, как работницы киноиндустрии в последнее время борются за свои права. Мэтт Смит, кстати, пожертвовал часть гонорара в фонд движения Time’s Up, которое появилось на волне скандалов о домогательствах и харассменте в Голливуде. Джефф Дэниэлс поблагодарил за свою статуэтку лошадь

' YouTube/American Academy'

Известный комик, уже получавший при этом Emmy за лучшую роль в драматическом сериале (это была "Служба новостей", 2013 год), вновь оказался награжден не за комедию, а за драму: это мини-сериал "Забытые Богом" в жанре вестерн, который выпустил Netflix. На сцене он зачитал целый небольшой стендап-монолог: "Напутствие молодым актерам: когда у вас спрашивают, умеете ли вы кататься на лошади, — не врите". Затем он поблагодарил лошадь, на которой он играл в сериале "Забытые Богом" и которая, как оказалось, трижды сбрасывала его, в результате чего 63-летний актер сломал себе запястье. Потрясая статуэткой в залеченной руке, он произнес на церемонии Emmy: "Теперь я официально здоров". Победитель Emmy сделал предложение руки и сердца прямо на сцене

' YouTube/American Academy'