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Губернский театр во главе с Безруковым объявил планы нового сезона

Сергей Безруков сообщил, что в 2019 году театр отметит юбилей Александра Пушкина, Василия Шукшина и 90-летие пьесы Михаила Булгакова "Кабала Святош"

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова на состоявшемся в четверг сборе труппы объявил планы нового сезона. В числе ожидаемых премьер - постановки по произведениям Александра Пушкина, Михаила Булгакова, Василия Шукшина, передает корреспондент ТАСС.

"2019 год объявлен Годом театра, - сказал на сборе труппы Безруков. - И символично, что он совпадает с юбилеями писателей, которые любили театр, писали для театра и о театре". "И мы отметим и Год театра, и эти памятные даты", - заявил худрук МГТ.

Он напомнил, что в 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения Пушкина, 90 лет со дня рождения Василия Шукшина, и 45 лет, как его нет с нами. Еще одна круглая дата связана с Михаилом Булгаковым - его пьесе "Кабала святош" в будущем году исполнится 90 лет.

"Уже в начале года мы с вами приступим к репетициям спектакля "Энергичные люди" по сатирической повести для театра Василия Шукшина", - объявил Безруков, который станет режиссером этой постановки. Также запланирована постановка пьесы "Кабала святош" Михаила Булгакова, а к концу сезона начнется работа над рок-оперой "Капитанская дочка" по повести А. С. Пушкина. Имена постановщиков будут объявлены позднее.

Относительно ближайших премьер Безруков сообщил, что еще в конце этого года - 1 и 2 декабря - Губернский театр представит зрителям спектакль "Возмутитель" по мотивам произведений Салтыкова-Щедрина, инсценировка Владимира Малягина, режиссер Павел Артемьев. "Спектакль создается для Большой сцены", - уточнил худрук.

"А вот на Малой сцене готовится проект для детской аудитории - спектакль "Соловей" по мотивам сказок Андерсена. Постановку осуществляет режиссер Виктория Звягина, премьера запланирована на 8 и 9 декабря", - сказал Безруков.

Первая "пятилетка" МГТ

Художественный руководитель отметил, что в январе театр отпразднует свое пятилетие. Торжество состоится 13 января, под Старый Новый год. В этот вечер по традиции будут вручать премию театра - GOLDEN MUKHIN, которой награждают отличившихся сотрудников театра.

"Но на это раз, - подчеркнул Безруков, - в честь пятилетия мы решили расширить список награждаемых и вручить премии друзьям театра из самых разных сфер".

Фестивали

Особое внимание худрук уделил теме фестивалей, проводимых МГТ, отметив важность этого направления для развития театра.

Так, в прошлом сезоне Губернский театр стал организатором Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского". В фестивале приняли участие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Новгорода. В рамках фестиваля проведена образовательная программа для студентов театральных вузов из разных регионов России, включившая мастер-классы Сергея Безрукова, Николая Коляды, Григория Козлова, а также лекции ведущих теоретиков и историков театра.

"Фестиваль ежегодный, в новом сезоне он пройдет в июне. Мы уже начинаем подготовительную работу по формированию его программы", - сказал Безруков.

Далее он анонсировал новый фестиваль, генеральным партнером которого станет МГТ. Это будет Первый международный Большой детский фестиваль, который пройдет с 18 ноября по 4 декабря на нескольких столичных театральных площадках, в числе которых Театр им. Вахтангова, Театр им. Сац, Театр кукол С. В. Образцова и другие.

В рамках фестиваля будут показаны спектакли для детей и юношества, пройдут круглые столы и лектории, адресованные как простым зрителям, так и профессионалам театра. В конкурсной программе фестиваля будут представлены спектакли из театров Санкт-Петербурга, Владимира, Петрозаводска, Новосибирска, Саратова, Тулы, Тюмени. Также в рамках фестиваля пройдут Дни детского кино и детской анимации, где будут собраны лучшие фильмы - лауреаты детских фестивалей.

Первый Международный Большой детский фестиваль откроется 18 ноября на сцене Московского Губернского театра, закрытие пройдет 4 декабря в Московском Международном доме музыки. Художественным руководителем Большого детского фестиваля станет Сергей Безруков.

Гастроли

Предваряя рассказ о гастрольных планах нового сезона, худрук МГТ напомнил, что театр только что вернулся из "Больших гастролей".

В начале сентября в рамках федеральной программы "Большие гастроли" театр побывал в Астрахани, где выступления проходили с 5 по 13 сентября, а 14 и 15 сентября труппа играла спектакли в Элисте. На этот раз Губернский театр вывез 7 постановок, в числе которых "Вишневый сад", "Нашла коса на камень", "Веселый солдат", "Прекрасное Далеко", "Скамейка", "Остров сокровищ", "Маленькая колдунья", кроме того, в городе Нариманов прошел творческий вечер "Знакомьтесь: МГТ".

"В гастрольных планах нового сезона значатся еще 12 городов: Тверь, Санкт-Петербург, Рига, Таллин, Минск, Ульяновск, Красноярск, Новосибирск, а также в рамках федеральной программы "Большие гастроли" - Иркутск, Улан-Удэ и Чита", - озвучил планы худрук МГТ.

В финале сбора труппы состоялась шутливая церемония посвящения новых актеров, поступивших в труппу театра. Наряду с выпускницами театральных вузов в МГТ в новом сезоне пришла и опытная, известная широкому зрителю актриса Анна Снаткина.

Старт новому, шестому по счету, сезону МГТ даст "Сирано де Бержерак", который будет показан сегодня вечером на Большой сцене театра.

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