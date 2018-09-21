Занявшую второе место на "Евровидении-2018" певицу Элени Фурейра обвинили в национализме

АФИНЫ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Певица Элени Фурейра, занявшая второе место на "Евровидении-2018", отвергла прозвучавшие в некоторых греческих СМИ обвинения в национализме, утверждая, что своими выступлениями на сцене она отстаивала и до сих пор защищает честь сразу трех стран - Греции, Албании и Кипра.

Певица греческого происхождения родилась в Албании, добилась успеха в Греции, а на музыкальный конкурс поехала от Кипра. Второе место стало лучшим результатом для Кипра за всю историю участия этой страны в международном конкурсе.

Поводом для обвинений в адрес певицы послужило то, что во время конкурса она вместе с албанским исполнителем Евгентом Бушпепа показала руками - Фурейра левой, а Бушпепа правой - изображаемого на албанском флаге орла, которого в Греции считают националистическим символом. Бушпепа выложил фотографию на свою страницу в Instagram.

Греческий телеканал Star TV спросил певицу об этом случае, Фурейра ответила, что реакция общественности ее очень задела.

"Я до этого поднимала 100 флагов, но никогда никаких проблем не было, - пояснила певица. - Некоторые СМИ увидели проблему именно в албанском флаге. Меня это очень удручило, потому что я шла на сцену, и фактически представляла и Грецию, и Албанию, а выступала за Кипр, и вместо того, чтобы поддержать меня, они изобразили из меня националистку. А я столько лет старалась сделать так, что мною гордились именно в Греции".

По словам Элени Фурейра, с другой стороны, когда некоторые СМИ и деятелей культуры встали на ее защиту, именно тогда она поняла, насколько ее любит народ. "Что бы они [недруги] ни пытались сделать, им это не удастся, они не смогут заставить меня отвернуться от Греции", - заявила певица.

Престижные премии

Профессионально Фурейра начала заниматься музыкой в 18 лет. Вскоре поступило предложение от известных здесь продюсеров Василиса Контопулоса и Андреаса Ятракоса стать участницей создаваемой группы Mystique. В феврале 2010 года, уже выступая сольно, певица приняла участие в греческом финале национального отбора на конкурс "Евровидение". Она одержала победу в номинации "Лучший новый артист" премии MAD Video Music Awards 2011 греческого музыкального телеканала MAD TV, в 2012 году были записаны еще несколько ее хитов, включая Reggaeton. Эта песня принесла певице несколько номинаций премии MAD Video Music Awards 2012 и победу в номинации "Лучший видеоклип - поп-музыка". На счету Элени четыре студийных альбома, имевших успех в чартах Греции и Кипра.