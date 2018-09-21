Минкультуры просит разрешить органам власти безвозмездное пользование памятниками культуры

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ разрабатывает законопроект, согласно которому федеральные органы государственной власти смогут безвозмездно размещаться в объектах культурного наследия. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве в пятницу.

"Законопроект даст возможность размещать на безвозмездной основе федеральные органы власти в объектах культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности, что в настоящее время не допускается законодательством", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в случае, если в том или ином регионе нет подходящего здания, находящегося в федеральной собственности, то органу власти в безвозмездную аренду может быть передан объект культурного наследия, находящийся в собственности субъекта Российской Федерации. Как говорят в Минкультуры, эта законодательная инициатива поддержана рядом глав субъектов РФ.

"Принятие федерального закона не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время, согласно закону об объектах культурного наследия, объекты культурного наследования предоставляются в безвозмездное пользование детским общественным объединениям, общественным организациям инвалидов, благотворительным и религиозным организациям, общероссийским творческим союзам, государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, государственным или муниципальным образовательным организациям и научным организациям, являющимся учреждениями. Также объекты культурного наследия предоставляются в безвозмездное пользование центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий.