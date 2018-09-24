Участники из семи стран прошли в финальный тур конкурса вокалистов имени Шаляпина в Уфе

УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Участники из семи стран прошли в финальный тур II Международного конкурса вокалистов имени Федора Шаляпина, который проходит в Уфе. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в жюри конкурса.

"Претенденты исполнили романс и по две арии из русских и зарубежных опер. Жюри под руководством солиста Мариинского театра Аскара Абдразакова во второй (финальный) тур отобрало 16 человек из 31 конкурсанта. Финалистами стали представители России, Болгарии, Грузии, Казахстана, Испании, Монголии и Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

В понедельник вечером состоится финал конкурса - вокалисты выступят на сцене в сопровождении симфонического оркестра Башкирского театра оперы и балета под управлением главного дирижера Артема Макарова. Лауреаты конкурса примут участие в гала-концерте фестиваля оперного искусства "Шаляпинские вечера в Уфе" 25 сентября.

В этом году в жюри конкурса вошли, в частности, дважды обладатель американской музыкальной премии Grammy Аскар Абдразаков, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева, директор Международной академии музыки Елены Образцовой певица Елена Макарова.

Конкурс, направленный на поддержку молодых талантливых исполнителей и популяризацию вокального искусства, был учрежден в 2016 году в Уфе, где начинал свою творческую карьеру знаменитый русский бас Федор Шаляпин.