Гришковец и звезды европейских театров: пять моноспектаклей фестиваля Solo

Об эволюции жанра и постановках смотра, на которые стоит сходить, — в материале ТАСС

В Москве с 1 по 10 октября на сцене театрального центра "На Страстном" пройдет фестиваль моноспектаклей Solo. Там покажут постановки на основе классических произведений (например, по Достоевскому или Шекспиру), спектакль о судьбе серийного убийцы Чарльза Мэнсона, а также авторские проекты, которые зачастую придуманы, сыграны и даже срежиссированы одним и тем же человеком. Рассказываем, как эти сверхлюди справляются в одиночку и какие спектакли посмотреть в рамках фестиваля. Театр одного актера

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Моноспектакль — опасный жанр. Держать на себе внимание публики все время — задача, которая по силам, как правило, только опытным актерам. История современного российского театра знает парочку громких имен, которые делают это мастерски: Константин Хабенский и Константин Райкин, которые играли спектакли по произведению Патрика Зюскинда "Контрабас" (в разных, конечно, театрах); Алиса Фрейндлих, сыгравшая в спектакле Владислава Пази "Оскар и Розовая Дама. Четырнадцать писем к Богу" ("Золотая маска", 2006 г.); Алексей Розин (это папа из фильма "Нелюбовь"), который работает в новой разновидности моноспектакля — сторителлинге, и многие другие.

Константин Хабенский в сцене из спектакля "Контрабас" © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Жанр моноспектакля сам по себе предполагает камерность. Поэтому и продолжительность постановки обычно час с небольшим, и команда, которая над ним работает, небольшая. Более того, спектакль может "тянуть" (не только на сцене, но и во время продакшна) один человек, становясь актером, режиссером, автором идеи, драматургом, художником и еще много кем. Это, кстати, нормальная практика в современном театре. Публика уже успела полюбить актера, режиссера, драматурга, писателя (и еще много кого) Евгения Гришковца, который "ворвался" в мир моноспектаклей со своей работой "Как я съел собаку" в 1998 году. Конечно, самое удобное произведение для такой постановки — монолог или текст от первого лица. Поэтому создатели моноспектаклей часто обращаются к "Запискам сумасшедшего" Гоголя, "Морфию" Булгакова, дневникам интересных личностей и так далее.

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Но благодаря возможности делать весь спектакль — от начала и до конца — самому, появилась другая популярная практика — написать текст самостоятельно, на основе, например, какого-то классического произведения. Грубо говоря, пересказать его со сцены. Это же мечта любого артиста — рассказать сюжет произведения так, как он его понял, со своими вставками, шутками, лирическими отступлениями. Вот так в театр из маркетинга пришел термин "сторителлинг" — умение рассказывать истории. Абсолютно неважно, что актер или режиссер выбирают для спектакля, — хоть маленький рассказ Чехова на три страницы, хоть "Войну и мир" на сотни. Главное — создать такое ощущение, будто ты рассказываешь это своим друзьям. Кстати, чтобы добиться этого эффекта близости со зрителем, артисты часто ломают "четвертую стену" — начинают общаться со зрителями, задавать им вопросы, вовлекают их в диалог. При умелой работе артиста и достаточном опыте, действительно получается такой "свойский" разговор.

Евгений Гришковец в сцене из спектакля "Плюс один" © Максим Шеметов/ТАСС

С появлением сторителлинга, авторских театров, актеров-режиссеров моноспектакли зажили новой жизнью. Теперь этот жанр стал более свободным, более живым, более открытым для людей. Каждый моноспектакль уникален и самобытен, подтверждение тому — афиша фестиваля Solo, который стартует в Москве 1 октября. Мы отобрали пять постановок, которые наверняка оценят любители театра. "Жестяной барабан", Берлинер ансамбль (Германия), 14+

' YouTube/Nico H.'

В основе спектакля — одноименный роман Гюнтера Грасса. Действие разворачивается в 30-е годы ХХ века. Детство главного героя, трехлетнего Оскара, приходится на период расцвета национал-социалистической немецкой партии. Осознав все ужасы и трудности взрослой жизни, мальчик решает никогда не расти, чего он добивается, упав с лестницы в подвале и сломав позвоночник, оставшись на всю жизнь ростом с маленького ребенка. Таким образом он обретает нестандартный взгляд на события, которые разворачиваются в этот период в мире. Поставил спектакль "Берлинер ансамбль" (нем. Berliner Ensemble — "Берлинский ансамбль") — мощнейщий, один из самых знаменитых театров Германии, основанный самим Бертольдом Брехтом (режиссер "Мамаши Кураж" и автор "Трехгрошовой оперы").

Нико Холоникс в спектакле "Жестяной барабан" © Пресс-служба фестиваля SOLO

Спектакль идет на немецком языке с русскими субтитрами. Актер — Нико Холоникс Режиссер — Оливер Резе 1 октября, 19:00 "Macbeth. Reconstruction / Макбет. Реконструкция", "Drama & Physical Theatre" Anton Mozgalev (Россия), 18+ Мозгалев на фестивале выступит во второй раз. В прошлом году он представил постановку "Фауст. Ритуал", где перед зрителем развернулись события последнего часа жизни героя. Мозгалев вообще любит потустороннее, мистическое и всякое страшное. "Смесь красоты и уродства", — так говорит режиссер о своих работах. Миксует он это в спектаклях на основе всем известных произведений. Вот и получается у него "Фауст. Ритуал", "Тело Гамлета" и "Макбет. Реконструкция".

Антон Мозгалев в спектакле "Макбет. Реконструкция" © Пресс-служба фестиваля SOLO

Перед зрителями создатель примерит на себя роли трех персонажей драмы — Макбета, покончившей с собой леди Макбет и одной из ведьм. Сделать историю кровавого шотландского тирана еще страшней, еще мистичнее, казалось, невозможно. Но с помощью зловещего звукового оформления (нагнетающее атмосферу, совсем как в фильмах ужасов), пугающего внешнего облика актера (Мозгалев любит обмазываться чем-то белым, например, или заворачиваться в какие-то странные черные ткани), особого светового оформления (в кромешной темноте может гореть один красный прожектор) пьеса воспринимается по-другому. Актер и режиссер — Антон Мозгалев 2 октября, 19:00 "Сонм", Мастерская Брусникина (Россия), 18+

' YouTube/Gunslingersobol'

Василий Буткевич — один из ярких "брусникинцев" (студент мастерской умершего в этом году худрука театра "Практика" Дмитрия Брусникина), моноспектакль делает впервые. В основе его постановки биография Чарльза Мэнсона — американского преступника, создателя и лидера секты "Семья", которая в конце 60-х потрясла Штаты чередой страшных убийств. Это парадоксально, но Буткевич размышляет не о его злодеяниях, а о душе Мэнсона, и задает вопрос себе и всем зрителям: как человек способен на это?

Василий Буткевич в спектакле "Сонм" © Пресс-служба фестиваля SOLO

Актер — Василий Буткевич Режиссер — Семен Ступин 4 октября, 19:00 "Починять живых", Национальный драматический центр Нормандии и города Руан (Франция), 14+ Моноспектакль по роману Мейлис де Керангаль "Чинить живых". События разворачиваются в течение одного дня и крутятся вокруг родственников 17-летнего Симона, жизнь которого поддерживается с помощью медицинской аппаратуры. По факту — парень мертв, но родственники не в силах смириться с этим, поэтому на уговоры врачей отдать органы на донорство не поддаются. В этот момент при смерти 50-летняя Клер, и ей очень нужно сердце, на трансплантацию которого у нее есть всего 24 часа. Как решиться на страшное, смириться с утратой, а главное — признаться в этом самому себе и жить дальше?

Эммануэль Нобле в спектакле "Починять живых" © Пресс-служба фестиваля SOLO

В спектакле смотреть и слушать можно не только актера и (по совместительству) режиссера Эммануэля Нобле. В постановке есть "голоса" других, которые, видимо, отвечают Нобле. Они звучат вокруг него, вмешиваясь в действие, влияя на ход событий и превращая постановку во что-то большее, чем спектакль для одного. Спектакль идет на французском языке с русскими субтитрами. Актер и режиссер — Эммануэль Нобле 7 октября, 19:00 "Предисловие", Евгений Гришковец (Россия), 16+

Евгений Гришковец — один из мастеров жанра в России. Однажды он сказал, что ненавидит театр, поэтому создал свой, авторский, где сам ставит, сам играет, сам пишет сценарии и их придумывает. Свой спектакль он назвал "Предисловие", причем к реальному, своему же роману "Театр Отчаянья. Отчаянный театр". Как признается сам Гришковец, спектакль — это то, что не вошло в 900-страничную (!) книгу.

Евгений Гришковец в спектакле "Предисловие" © Пресс-служба фестиваля SOLO