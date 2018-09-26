Российская национальная библиотека открывает выставку "В гостях у Швейка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в четверг выставку всемирно знаменитого литературного героя - "В гостях у Швейка". Экспозиция, развернутая в новом здании РНБ, приурочена к 100-летию образования независимой Чехословацкой Республики.

"Наш отдел национальной литературы насчитывает 77 изданий романа "Похождения бравого солдата Швейка". И эта книга предстает на выставке в контексте той исторической эпохи, в которой выпало жить его автору - чешскому писателю Ярославу Гашеку. В экспозицию вошли первые прижизненные издания писателя-сатирика, вышедшие в РСФСР в 1926 году, его рассказы, фельетоны. Здесь же - и самый популярный перевод Петра Богатырева, подарившего Швейка русскому читателю", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы РНБ Анна Казалова.

Предисловие к этому изданию "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны" (1929) написал Владимир Антонов-Овсеенко, который в 1924-1928 годах был советским полпредом в Чехословакии. Иллюстрации к книге создал известный немецкий живописец, график и карикатурист Георг Гросс. Этот раздел дополняет серия иллюстраций, выполненных другом Гашека художником Йозефом Ладой, его альбом "Мой приятель Швейк" (1969), а также альбом с фотографиями писателя "Ярослав Гашек на фото" (Прага, 1959).

В экспозицию включена переписка двух первых президентов независимой Чехословакии Томаша Масарика и Эдварда Бенеша, а также книга памфлетов шуточной политической "Партии умеренного прогресса в рамках закона", образованной под руководством Гашека в 1911 году.

Роман о бравом солдате Швейке остался незаконченным из- за смерти Гашека в январе 1923 года. Известно, что он диктовал главы до последних дней жизни. Есть свидетельства, что у писателя, побывавшего в русском плену, было намерение назвать одну из частей книги "Швейк в стране большевиков". В нынешнем году популярнейший герой мировой литературы стал героем антивоенного спектакля "Швейк. Возвращение", поставленного в Александринском театра его художественным руководителем Валерием Фокиным. Он переосмыслил историю вековой давности, представив на сцене нового Швейка - современника людей ХХI века.