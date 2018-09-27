В Международном Доме музыки в Москве состоится юбилейный вечер композитора Лоры Квинт

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Артисты эстрады, театра и кино Валерий Леонтьев, Максим Аверин, Дмитрий Певцов, Владимир Скворцов, Надежда Бабкина и многие другие примут участие в юбилейном творческом вечере заслуженного деятеля искусств РФ, композитора Лоры Квинт, который состоится в четверг в Светлановском зале Московского Международного дома музыки (ММДМ). Об этом ТАСС сообщила сама композитор, отметив, что предстоящий творческий вечер станет первым в ее жизни.

Впервые в жизни

"В июле мне исполнилось 65 лет, и судьба преподнесла мне бесценный подарок - творческий вечер в честь юбилея", - сказала Квинт.

"В 1990-е годы, когда многие звезды эстрады пели мои песни, и мои оперы и мюзиклы с успехом шли в театрах, мне даже в голову не приходило организовать творческий вечер. Хотя руководители концертных залов советовали мне провести такое мероприятие, но для этого надо было найти спонсоров", - поделилась композитор.

"Спонсоров искать я не умею, - продолжила она. - Поэтому довольствовалась тем, что предлагала судьба: замечательные артисты пели мои песни, а я, если присутствовала на концерте, выходила на поклон и была счастлива. Так продолжалось всю мою жизнь".

Предложение провести творческий вечер в ММДМ Квинт назвала "шоком". "Директор и генеральный продюсер московского симфонического оркестра "Русская филармония" Гаянэ Шиладжян позвонила режиссеру Сергею Винникову, и они обсудили идею моего творческого вечера, который и состоится сегодня в Доме музыки", - сказала композитор.

Программа вечера

В первом отделении прозвучит симфоническое произведение Лоры Квинт "Страсти по корриде", исполнителями которого выступят оркестр "Русская филармония" (дирижер Сергей Тарарин), Камерный хор Московской консерватории и Тульский государственный хор, солисты Театра "Геликон-опера", Большого и Мариинского театров - Петр Мигунов, Лариса Костюк, Ксения Вязникова, Василий Ефимов.

Квинт напомнила, что "Страсти по корриде" созданы согласно желанию Евгения Евтушенко по мотивам его поэмы "Коррида". "Я писала это сочинение к 85-летию Евтушенко, которое должно было отмечаться 18 июля 2017 года, но 1 апреля поэта не стало, и "Страсти по корриде" превратились в своеобразный реквием", - сказала композитор, уточнив, что первоначально текст поэмы должен был читать автор. "Сегодня в роли чтеца выступит заслуженный артист РФ Владимир Скворцов", - проинформировала Квинт.

По ее словам, во втором отделении прозвучат арии из мюзиклов и опер. "Валерий Леонтьев исполнит арию "Ангел мой крылатый" из оперы "Джордано", а Надежда Бабкина споет песню Лукерьи из музыкальной драмы "Гранатовый браслет", - перечислила композитор.

"Мой муж - певец Андрей Билль тоже участвует в вечере, - добавила она. - В его исполнении прозвучит ария из мюзикла "Карлик Нос".

"Завершит программу песня "Здравствуй, мир", написанная в 1985 году к "Играм доброй воли". Она прозвучит в исполнении юных артистов ансамбля "Непоседы" и всех участников концерта", - сообщила Лора Квинт.

Она особо подчеркнула, что все участники вечера работают бесплатно. "Вот такой дорогой подарок они преподнесли композитору", - заключила музыкант.

О Лоре Квинт

Лора Квинт родилась 9 июля 1953 года в Ленинграде. Она была музыкально одаренным ребенком и к пяти годам уже умела играть на рояле, а в семь лет написала свою первую песню.

Потом Квинт сочиняла и в музыкальной школе, и в Ленинградской консерватории, которую закончила в 1978 году. В консерватории ее учителем был композитор, народный артист России Владислав Успенский

В 18 лет Лора Квинт написала мюзикл "Карлсон снова прилетел", затем на свет появилась "Пеппи Длинный чулок", за которую молодой композитор удостоилась похвалы автора книги - шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Всесоюзную известность Лоре Квинт принесла песня "Здравствуй, мир!", которая прозвучала в 1985 году в Таллине на "Играх доброй воли".

Одной из лучших работ Лоры Квинт, по мнению зрителей и критики, была и остается опера "Джордано". Ее премьера состоялась в 1987 году в Государственном Центральном концертном зале "Россия". Спектакль выдержал 56 аншлагов, главные партии в нем исполнили Валерий Леонтьев и Лариса Долина.

Лора Квинт пишет музыку для кино и телевидения, драматического театра и радио. На ее счету - музыкальные драмы "Я - Эдмон Дантес", "Гранатовый браслет", "На всякого мудреца довольно простоты", "Карлик Нос". А ее песни в разные годы входили в репертуар Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Тамары Гвердцители, Алены Апиной, Лолиты и других звезд эстрады.