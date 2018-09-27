Актер Сами Насери в конце осени вновь приедет в Россию на съемки фильмов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Французский актер, снимавшийся в фильме "Такси", Сами Насери планирует вновь приехать в Россию на съемки фильмов. Об этом ТАСС рассказала в четверг переводчица артиста Дарья Ваганова.

Сами Насери: быть русским — это не значит иметь российский паспорт

"Сейчас Сами находится в Париже, в начале октября у него съемки в Лос-Анджелесе, он будет сниматься в независимом кино в Голливуде, - отметила переводчица. - У Сами Насери закончилась российская виза, он планирует снова подавать документы, чтобы получить трехгодичную визу, поскольку в России он будет делать сразу два фильма, актер приедет в конце осени".

Один из них - франко-бельгийский-российский проект "Краб" находится в разработке, в фильме играет Сами Насери, участие в кинокартине также подтвердили многие известные актеры. Режиссер и сценарист ленты брат Насери - Биби.

"Но первым будут снимать фильм "Учитель", сценарий тоже написал брат Сами, снимать будет он же, - рассказала Ваганова. - Съемки планируются на конец осени, начало зимы. В фильме будут сниматься Сами Насери и российские актеры".

Фильм "Учитель" будет полностью сниматься в России. "Главный герой - учитель с непростой судьбой, он работает в колонии для несовершеннолетних, будет помогать ребятам найти истинный путь, - рассказала переводчица. - Это очень русская история, очень трогательная".

Сами Насери несколько месяцев жил в России, 5 августа он пострадал в результате драки после конфликта с одним из посетителей в баре в центре Москвы.