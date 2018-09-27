Концерт народных ансамблей нескольких стран завершил фестиваль "Добровидение" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Творческие коллективы из России, Азербайджана и Белоруссии выступили на гала-вечере III Международного фестиваля народной песни "Добровидение" в Санкт-Петербурге. Концерт с участием певицы Ларисы Лусты состоялся в четверг на сцене Большого концертного зала "Октябрьский".

"Давайте делать все возможное, чтобы языки наших народов, вера, традиции, культура были на первом месте, чтобы экраны телевизоров, сцены таких замечательных дворцов были предоставлены в первую очередь вот таким исполнителям, таким народным песням", - обратился к зрителям перед началом концерта председатель оргкомитета фестиваля, депутат Госдумы Олег Нилов.

На сцену фестиваля вышли Хор Валаамского монастыря, азербайджанский коллектив "Чинар", белорусский ансамбль "Бяседа", ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" и многие другие. Отдельный эпизод концерта организаторы и участники посвятили памяти одного из основателей "Добровидения" народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который умер 30 августа. Другой блок был приурочен к столетию Санкт-Петербургского государственного института культуры, которое отмечается в этом году.

В двухдневном фестивале, который стартовал в Мраморном зале Российского этнографического музея 26 сентября, приняли участие в общей сложности более восьмидесяти коллективов из десятков регионов России, а также Грузии, Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Латвии, Молдавии. В этом году "Добровидение" впервые проходило на двух городских площадках.

По словам организаторов, задачи фестиваля - сохранение и развитие народной песенной культуры и музыкального творчества, а также поддержка традиционных ценностей. Первое "Добровидение" состоялось в Санкт-Петербурге в 2016 году.