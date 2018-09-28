Мосгорсуд не нашел плагиата в исполнении Киркоровым песни "Шелковая нить"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ в иске французского поэта, писателя и музыканта Жильбера Синуэ на 15 млн рублей к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям якобы за плагиат одной из композиций, которую исполняла певица Далида (1933-1987). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в пятницу.

"Мосгорсуд постановил решение [Савеловского суда] изменить, исключив из мотивировочной части вывод суда, о том, что произведение "Шелковая нить" является переработкой произведения lo T`amero (Helwa ya Baladi), а также взаимосвязанные с этим выводом обстоятельства, мотивы и суждения. В остальной части решение оставлено без изменения", - сказали в суде.

21 марта Савеловский суд Москвы отклонил иск Синуэ, просившего взыскать 15,5 млн рублей с Киркорова за якобы плагиат песни. Ответчиками в деле фигурировали Филипп Киркоров, компании "Филипп Киркоров продакшн" и "Первое музыкальное издательство", которые осуществляют реализацию дисков и торговлю в интернете. Речь в иске шла о песне Helwa ya Baladi (lo T`amero), зарегистрированной в авторском обществе Французской Республики в 1978 году и впервые исполненной Далидой в декабре 1979 года. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием "Шелковая нить".

Как утверждалось в исковом заявлении, Киркоров использует чужое авторское произведение, "значительно переделав его без согласования с авторами". По словам адвоката поэта Игоря Трунова, многократное использование композиции в творчестве Киркорова причинило французским авторам серьезный материальный ущерб. Истцы просили запретить Киркорову публичное исполнение песни "Шелковая нить", компаниям артиста - распространять произведения, а также обязать ответчиков уничтожить диски с песней.

Ответчик отверг все обвинения, его представители просили в заявленных требованиях отказать, отклонив гражданский иск. Киркоров считает, что он добросовестный приобретатель и купил право на использование песни у агентов. В качестве третьей стороны в иске было заявлено Российское авторское общество (РАО), представитель которого также выступил против заявленных исковых требований. Согласно позиции РАО, оригинальная песня, созданная в 1978 году, и переработанная позднее песня - два разных музыкальных произведения.