Во Франции вышло новое издание переводов поэзии Марины Цветаевой

ПАРИЖ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Новое издание французских переводов поэзии Марины Цветаевой вышло в свет в Париже. Как сообщила ТАСС редактор отдела поэзии в издательском доме Syrtes Сабин Норуа, книга "Великие поэмы" поступила на прилавки книжных магазинов в субботу.

"Великие поэмы" Марины Цветаевой на двух языках - русском и французском - теперь доступны читателям, - отметила она. - Этот сборник дополнил нашу коллекцию произведений великой русской поэтессы".

Ранее издательство Syrtes выпустило две первые книги переводов произведений Цветаевой. "Теперь в распоряжении наших читателей - самое полное собрание лирики замечательной русской поэтессы XX века, творчество которой так любят во Франции", - отметила Норуа.

По ее словам, "новое издание содержит 21 произведение Марины Цветаевой - это большие эпические поэмы, поэмы-сказки и незавершенные поэмы", - добавила Норуа. Среди них: "На красном коне", "С моря", "Царь-девица", "Певица", "Сибирь" и другие.

Норуа обратила особое внимание на публикацию поэмы "Чародей", написанной поэтессой весной 1914 года. "Неизданная при жизни Цветаевой, она впервые была опубликована в Париже в 1976 году", - отметила она.

В переводе

Автором переводов выступила известный французский специалист по русской литературе Вероника Лосская, умершая в марте этого года в возрасте 87 лет. Во Франции она считалась одним из лучших знатоков творчества Цветаевой. "Мне кажется, что с точки зрения новизны вдохновения, но и по многим другим причинам "Великие поэмы" позволяют глубже проникнуть в богатый поэтический мир Цветаевой", - отмечала Лосская.

Заинтересовавшись в шестидесятые годы творчеством русской поэтессы, Лосская много сил отдала собиранию текстов ее стихов, так как Цветаева тогда почти не издавались ни в СССР, ни на Западе. Переписывая в Париже от руки стихи Цветаевой, которыми располагали некоторые русские эмигранты, она смогла встретиться с ее парижскими знакомыми. Таким образом Лосская собрала бесценные воспоминания о Цветаевой.

С мыслью о России

При жизни Цветаевой парижские издательства редко печатали ее произведения. Средства к существованию в эмиграции ей приносили в основном лекции по русской литературе и переводы. В 1937 году, к столетию со дня смерти Александра Пушкина, она сделала новые переводы его произведений на французский язык.

На протяжении почти двух десятилетий жизни в эмиграции поэтесса не расставалась с мыслью о возвращении в Россию, хотя все меньше готова была принять жесткую идеологию новых времен. Позже французская критика признала Цветаеву одним из крупнейших поэтов двадцатого столетия.

В 2010 году власти парижского пригорода Ванв открыли мемориальную доску на доме, где Цветаева жила в 1934-1938 годах. Спустя два года на западе Франции в коммуне Сен-Жиль- Круа-де-Ви был установлен памятник Цветаевой. А в 2013 году дань уважения поэтессе отдал и парижский муниципалитет, присвоив ее имя одной из столичных библиотек.