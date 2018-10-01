В Великом Новгороде открылась школа Союза реставраторов РФ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Выездная школа Союза реставраторов России открылась в понедельник в Великом Новгороде. В течение десяти дней молодые специалисты будут работать с фрагментами древней живописи, в том числе иконописца Феофана Грека, сообщила ТАСС заведующая новгородским Центром реставрации монументальной живописи Тамара Анисимова.
"Участниками школы стали 10 студентов и молодых специалистов реставраторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Минска. Они уже сегодня начали работать с живописью XII века, это фрагменты из церкви Благовещения на Городище, постройка 1103 года. Потом они помогут нам работать с фрагментами настенной живописи Феофана Грека", - сказала собеседница агентства.
В Новгородском музее-заповеднике отметили, что для участников школы пройдут практические занятия по консервации фрагментов фресок в мастерских музея. Также начинающих реставраторов познакомят с технологиями мониторинга состояния памятников. Занятия совпадут с научной конференцией Новгородского музея-заповедника по реставрации монументальной живописи.
Обучение будет проходить в Центре реставрации монументальной живописи, созданном в 2015 году при поддержке Министерства культуры России как филиал Новгородского музея-заповедника. С 2015 года в Центре реставрации действует летняя школа живописи для студентов художественных и реставрационных вузов "Реставрационная школа №1". Проект реализован по благотворительной программе Фонда Владимира Потанина "Меняющийся музей в меняющемся мире". В рабочий план школы входит реставрация памятников монументальной живописи Новгорода, курсы лекций и экскурсии.