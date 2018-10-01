Спектакль Коми-Пермяцкого драмтеатра получил гран-при фестиваля "У Золотых ворот"

ВЛАДИМИР, 1 октября. /ТАСС/. Спектакль Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина стал обладателем гран-при V Всероссийского театрального фестиваля "У Золотых ворот", итоги которого подвели в понедельник вечером во Владимире. Победителям вручили Большую хрустальную шапку Мономаха, передает корреспондент ТАСС.

"Большая хрустальная шапка Мономаха вручается спектаклю очень неожиданному по форме. [Спектакль] в чем-то резкий, парадоксальный, жесткий, с потрясающим актерским ансамблем, с почти документальным исполнением некоторых ролей", - сказала, вручая приз, председатель жюри фестиваля народная артистка России Евгения Симонова.

Коми-Пермяцкий театр представил во Владимире спектакль режиссера Татьяны Ворониной в жанре "свадебное путешествие", рассказывающий истории нескольких семей, которые оказываются на грани развода.

Приз зрительский симпатий завоевал спектакль "Смерть Ивана Ильича" Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого в постановке Сергея Бобровского.

Специальным призом фестиваля - хрустальной шапкой Мономаха жюри наградило актера Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина Дмитрия Гарнова за исполнение роли Парфена Рогожина в спектакле Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина "Идиот" по роману Ф. Достоевского (режиссер-постановщик - народный артист России Семен Спивак). Приз также вручили режиссеру-постановщику спектакля Драматического театра Черноморского флота Российской Федерации им. Б. А. Лавренева г. Севастополь "Под холщовыми небесами" Екатерине Гранитовой-Лавровской и спектаклю Московского драматического театра "Сфера" "Дачники" (режиссер-постановщик - народный артист России Александр Коршунов).

V Всероссийский театральный фестиваль "У Золотых ворот" открылся во Владимире 18 сентября. В программу показов попало 27 постановок, восемь из которых участвовали в конкурсной программе. В ходе фестиваля во Владимире был открыт первый в России памятник провинциальным актерам, презентована энциклопедия Владимирского академического театра драмы, посвященная 170-летию театра, а также учрежден международный союз театральных фестивалей стран СНГ и Европы.