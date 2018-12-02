В Кавендише почтили память Александра Солженицына

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Церемония в память о лауреате Нобелевской премии, писателе Александре Солженицыне состоялась в воскресенье в американском городе Кавендиш (штат Вермонт). Как сообщила корреспондент ТАСС председатель Исторического общества Кавендиша Марго Колфилд, в местной церкви в ознаменование 100-летия со дня рождения писателя состоялся видеопоказ его последнего обращения к жителям Кавендиша, куда он приехал в 1976 году через несколько лет после того, как его лишили советского гражданства и выслали из СССР.

"11 декабря исполнится 100 лет со дня рождения Солженицына, - отметила она. - Он снискал себе мировую известность такими книгами, как "Один день Ивана Денисовича", "Раковый корпус". Из тех 20 лет, что Солженицын провел в ссылке за пределами России, 18 лет он прожил в Кавендише, именно здесь он работал над романом "Красное колесо". В 1994 году, перед тем как покинуть наш город и вернуться в Россию, он записал видеообращение с выражением благодарности жителям города".

"Мы храним память о его пребывании в нашем городе, - добавила она. - В музее Исторического общества Кавендиша есть раздел, посвященный творчеству писателя, и мы поддерживаем контакты с почитателями его таланта в России".

В связи со 100-летием со дня рождения писателя, сообщила Марго Колфилд, от имени жителей Кавендиша подготовлено "Обращение к народу России", в котором отмечается, что Александр Солженицын и члены его семьи "были хорошими соседями, уважаемыми и почитаемыми людьми в городе". "Хотя сельская местность вокруг нашего города напоминала ему о России, и он мог здесь писать свои произведения, ничто не могло заменить ему ту страну, о которой он думал постоянно", - указывается в документе, подписанном городским управляющим Бренданом Макнамара.

Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года. В 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В 1974 году против Солженицына было возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании помощи "реакционным кругам иностранных государств в проведении враждебной деятельности против СССР", в том же году он был лишен советского гражданства и выдворен из СССР.

В 1991 году Солженицын был реабилитирован и в 1994 году вернулся в Россию. В 2007 году ему была присуждена государственная премия РФ. Писатель скончался в 2008 году в Москве.